Ordu otogarında konforlu hizmet

Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde yolcuların otobüs saatlerini konforlu alanlarda beklemeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından terminal içerisine 2’si ada olmak üzere 40 adet 150 kişi kapasiteli modern koltuklar yerleştirildi.

ORDU (İGFA) - Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı terminalde hayata geçen bu uygulama hem yolculardan hem de otobüs firması yetkililerinden tam not aldı.

26 adet peron, 9 adet midibüs park alanı, 98 adet ilçe ve köy minibüsleri park alanı, 11 araçlık ticari taksi parkı, 50 araçlık misafir otoparkı ile birlikte terminal binası ve 20 adet firma odasının bulunduğu Ordu Şehirler Arası Otobüs Terminali yolculara hizmet vermeye devam ediyor. Yeni ve çağdaş teknoloji ile inşa edilen terminal, tavanına yerleştirilen standardı yüksek güneş panelleri ile saatlik 320 KWP elektrik üreterek, kendi kendine yeten bir bina özelliğini de taşıyor.

Tüm bunların yanı sıra yolcu konforunu düşünen Ordu Büyükşehir Belediyesi terminal içerisinde yaptığı yeni çalışmalarla beğeni kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanan terminale, yolcuların rahatlıkla otobüs saatlerini beklemeleri amacıyla 2’si ada olmak üzere 40 adet 150 kişi kapasiteli modern koltuklar yerleştirdi.

Yapılan bu uygulama yolcular başta olmak üzere, terminal çalışanları ve otobüs kaptanlarının beğenisini kazandı. Firma yetkilileri yolcularını otobüs saatlerine kadar konforlu alanlarda beklettiklerini söylerken, otobüs kaptanları da Ordu terminalinin birçok ile örnek olması gerektiğini vurguladı. Hem yolcular hem de firmaların çalışanları ise yapılan çalışma dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkürlerini ilettiler.