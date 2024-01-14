Ordu kara kışa hazır

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi, 27 bin 318 kilometrelik yol ağında 465 iş makinesi ve 560 personel ile kar ile mücadele çalışması gerçekleştirecek.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Kış mevsiminin etkili olduğu ilçelerde, karla mücadele çalışmalarına başladı. Özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışları sonrası bazı ilçelerde kar kalınlığı 30 santime ulaştı.

Kar yağışının gerçekleştiği mahalle ve grup yollarına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tüm ekip ve ekipmanlar ile çetin kış şartlarına hazır olduklarını belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 7/24 görev başında olacağını söyledi.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Tüm planlamaların yapıldığını vurgulayan Başkan Güler, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızla tüm planlamaları daha önceden yapmıştık. Kent merkezlerimiz başta olmak üzere mahalle yollarımızın hiçbirinin kapalı kalmaması için sıkı bir çalışma yürüteceğiz. Tüm vatandaşlarımız için kışı zehir değil, tatlı şekilde geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız” dedi.

560 PERSONEL, 465 İŞ MAKİNESİ SAHADA

Ordu’yu dört bölge olarak ele aldıklarını söyleyen Başkan Güler, “Her bölgemizde sorumlu olan ekip arkadaşımızın telefon numaraları biz dahil olmak üzere, ilçe belediye başkanlarımız, mahalle muhtarlarımız ve diğer kurumlarımızda olacak. Araç filomuzla yoğun kış şartlarına hazırız. 560 personel, 465 iş makinası ile karla mücadele çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızdan tek ricamız araçlarını kışa hazır hale getirmeleridir. Bunun haricinde vatandaşlarımız yaşayabilecekleri sorunlarda 444 10 52 numaralı çağrı merkezimizi ve ALO 153’ü 7/24 arayabilirler. Daha önceki yıllarda olduğu gibi önceliğimiz ise hasta ve cenaze hizmetleridir” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, akşam saatlerinden itibaren yüksek rakımlı ilçelerde başlayan kar yağışı sonrası ise herhangi bir kapalı mahalle ve grup yollarının bulunmadığını sözlerine ekledi.