Ordu festivale doyacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Gençlik Spor ve Kültür Festivali ile Ordulular spor ile kültür etkinliklerini bir arada yaşayacak.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında Gençlik Spor ve Kültür Festivali düzenlenecek. 1 ay boyunca sürecek olan festival ile 7’den 70’e herkesin katılacağı yarışmalar organize edilecek. Düzenlenecek olan yarışmalar ile festivale katılanlar dostça mücadele ederken, yapılan kültür etkinlikleri ile de doyasıya zaman geçirecekler.

HEM YARIŞACAKLAR HEM DE EĞLENECEKLER

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı ve Akyazı Sahilinde gerçekleştirilecek olan festivalde plaj futbolu, 3x3 Sokak Basketbolu, plaj voleybolu, tenis, satranç, deniz kanosu, açık deniz yüzme yarışları ve plaj güreşleri turnuvalarının yanı sıra tiyatro gösterileri, konserler, çocuk oyunları ile rekreasyon ve çeşitli kültür etkinlikleri yapılacak.

352 BİN TL’LİK HEDİYE ÇEKİ VERİLECEK

Düzenlenecek olan Gençlik Spor ve Kültür Festivalinde dereceye girecek olan sporculara toplamda 352 bin TL hediye çeki verilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Turnuvaya başvurmak isteyenler 23 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında https://ordu.bel.tr/Sayfa/1267/genclikfestivali linkten başvuru formlarını indirdikten sonra ilgili branş sorumlularına mail adreslerini ve irtibat numaralarını kullanarak başvuru belgelerini ulaştırmaları gerekmektedir.