Ordu depremzedeler için seferber oldu

Depremin yaralarını sarmak için 6 Şubat’tan bugüne tüm birimleriyle seferberlik başlatan Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların destekleriyle çığ gibi büyüyen yardımları deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyor.ORDU (İGFA) - Ordu, deprem bölgesindeki vatandaşlar için adeta tek yürek oldu. Depremin ilk saatlerinden itibaren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çağrısına kayıtsız kalmayan Ordulular, Belediye binasını yardım kolileriyle doldurdu.

Vatandaşların Büyükşehir Belediyesine ulaştırdığı yardımlar personel ve gönüllü vatandaşların destekleriyle gruplandırılarak kolilere dolduruldu. Elden ele uzayan gönül köprüsü ile tır ve kamyonlara yüklenen malzemeler depremzedelerin yaralarını sarmak için yola çıkarıldı.

10 TIR VE 3 KAMYON GÖNDERİLDİ

Depremin olduğu günden bugüne yardımların çığ gibi büyüdüğü Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde yüklenen 10 tır ve 3 kamyon malzemeleri deprem bölgelerine ulaştırmak için yola çıktı.

Vatandaşların destekleriyle 131 adet gıda kolisi, 6 bin 35 paket çocuk bezi, 1962 adet koli su, 282 adet koli temizlik malzemesi, 15 bin 681 adet battaniye, 34 bin 840 adet kıyafet, 170 adet ısıtıcı, 163 adet halı, 400 paket ıslak mendil, 200 adet yatak, 150 adet uyku seti, 60 adet uyku tulumu, 150 adet yastık, 100 adet yorgan, 102 adet çadır branda, 7 bin 500 adet ekmek, 20 bin adet küçük tabldot, çatal, bıçak, bardak, 150 adet kampet yatak tır ve kamyonlarla depremzedelere gönderildi.

DESTEKLER ARTARAK BÜYÜYOR

Depremzedelerin yaralarını sarmak için topyekûn bir çalışma yürütülen Ordu Büyükşehir Belediyesinde yardımların gelmesiyle tır ve kamyonlar yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmaya devam edecek.