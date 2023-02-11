Ordu depremzedeler için seferber

Ordu Büyükşehir Belediyesi deprem bölgelerinden Ordu’ya gelen depremzedeler için seferber oldu.ORDU (İGFA) - Türkiye’de 10 ili etkileyen 2 büyük depremden bu yana 5 gün geçti. Depremin ilk gününden itibaren tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’dan da deprem bölgelerine arama-kurtarma çalışmaları için ekip ve ekipman desteği sağlandı. Deprem bölgelerinde tek yürek arama-kurtarma çalışmaları devam ederken evi yıkılan, hasar alan vatandaşların güvenliği için depremzedeler çeşitli şehirlere tahliye edildi. Ordu’ya gelen depremzedelerin bir kısmı akraba evlerine sığınırken birçoğu ise Ordu’da otellere yerleştirildi.

TEK TEK ZİYARET EDİLEREK İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Vatandaş iş birliği ile toplanan yardımlar bir yandan deprem bölgelerine gönderilirken diğer yandan ise Ordu’da bulunan depremzedelerin ihtiyaçları ihmal edilmiyor. Kentte getirilen depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri giyimden gıdaya, yatağından yorganına temin ettikleri yardımları hazırlayarak tek tek teslim etti.

Yardımı alan depremzedeler duygu dolu anlar yaşayarak kendilerini unutmadıkları için Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve tüm Ordulu vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Her an ihtiyaçlarının karşılanması için iletişimi depremzedeler ile güçlü tutan Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerektiği halde ihtiyaçları temin ederek kendilerine iletiyor.