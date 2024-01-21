Ordu'da yılların hayali gerçekleşiyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tepealan-Terzili-Beypınar Mahallelerini bağlantı yolu konforuna kavuşturuyor.Ordu (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarına mevsim koşullarına bağlı olarak devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Korgan’da mesai yapan ekipler, Tepealan-Terzili-Beypınar Mahalleleri bağlantı yolunu beton ile buluşturuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğine ek olarak arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarına da ağırlık veriyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bu kapsamda Korgan ilçesi Tepealan-Terzili-Beypınar Mahalleleri bağlantı yolunu konfora kavuşturuyor.

2.7 kilometrelik güzergaha sahip olan bağlantı yolunda yol genişletmenin ardından beton yol çalışmalarına başlayan ekipler kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak Korganlı vatandaşların hizmetine sunacak.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yol genişletme çalışmalarının ardından beton yol ile yollarının konfora kavuştuğunu dile getiren mahalle sakinleri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Mahalle sakinleri şöyle konuştu:

“Burası bizim için kanayan bir yaraydı. Kısa süre içerisinde yol genişletme çalışmaları yapıldı. Yolumuz dar ve oyuktu. İnşallah çalışmalarının bitirilmesiyle yolumuz güzel olacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyoruz. Göreve geldiği günden bu yana hiç hizmetini bizden esirgemedi.”