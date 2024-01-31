Ordu'da dereler akıp gitmiyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde su kaynaklarının çeşitlendirilmesini sağlamak ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbirli olmak amacıyla 10 ilçede 61 gölet projesi hayata geçirildi.ORDU (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği yatırımlarla şehri geleceğe hazırlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 5 yıl içerisinde 1678 km içme suyu hattı çalışması ile Ordu’da su sorunu en aza indirirken 10 ilçede hayata geçirdiği göletler ile de alternatif su kaynaklarını artırdı.

İÇME SUYU, TARIM VE HAYVANCILIKTA KULLANILIYOR

2019 yılından bu yana kırsal mahalleler ağırlıklı Akkuş’da 1, Altınordu’da 8, Aybastı’da 6, Çatalpınar’da 3, Gölköy’de 5, İkizce’de 1, Kabataş’ta 5, Korgan’da 11, Mesudiye’de 19 ve Perşembe’de 2 olmak üzere içme suyu, hayvancılık ve tarımda kullanılacak 61 gölet şehre kazandırıldı.

DOĞAL YAPI BOZULMADI

Yağan kar ve yağmur sularının kaynağında tutulduğu göletler doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde inşa edildi.