Ordu'da asfalt işlerine devam

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler önderliğinde Ordu’da asfalt ve geleneksel beton yollara oranla maliyet tasarrufu sağlayıp, dayanıklılık açısından güçlü olan 'Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol' uygulaması yaygınlaşıyor. Bu kapsamda ekipler Kumru’yu Akkuş ilçesine bağlayan 12 km’lik grup yolunda da çalışma başlattı.ORDU (İGFA) - Sıcak asfalttan yüzde 25 daha ucuz olduğu bilinen Silindirle Sıkıştırılan Beton Yol uzun ömürlü olması ve ham maddede dışa bağımlılığı ortadan kaldırması sayesinde hem iş gücü hem de maliyet avantajı sağlıyor.

Bu kapsamda şehrin birçok noktasında bu uygulamayı sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Kumru Ayvalı- Kayabaşı- Yenidivan Mahalleri ile Akkuş’un Tuzak Mahallesine ulaşım sağlayan 12 km’lik grup yolunda da Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB) uygulaması başlattı.

VATANDAŞLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Başlayan çalışmalar ilçe sakinlerinin de yüzünü güldürdü. Yapılan çalışmalar sayesinde yıllardır özlemle bekledikleri yol sorununun çözüme kavuşacağı için memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.