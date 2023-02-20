Ordu çölyak hastalarını unutmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen çölyak hastalarını unutmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından özenle hazırlanan glütensiz gıda kolileri depremzedelere ulaştırıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleri ile birlikte deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Tüm alanlarda çalışma yürüten ekipler, depremzedelerin yiyecek içecek ihtiyacının giderilmesinde de önemli koordinasyon süreci yönetiyor.

ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN GLÜTENSİZ GIDALAR HAZIRLANDI

Herkesi düşünerek hareket eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede depremden etkilenen özel yiyeceklere ihtiyaç duyan çölyak hastalarını da unutmuyor. Glütensiz yiyeceklerle beslenmek zorunda olan depremzedeler için çalışma yapan ekipler, glütensiz ürünlerden oluşan gıda kolilerini kendilerine ulaştırıyor.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalık olan çölyak, genellikle 1 yaşından sonra glüten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ortaya çıkıyor.