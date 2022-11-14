Ordu Büyükşehir'den ilçelere 135 adet çocuk oyun parkı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden bu yana çocuk parklarına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, ilçelere 135 adet çocuk oyun grubu kazandırdı. Ordu Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu çalışmalar çocukların da yüzünü güldürdü.ORDU (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı çalışmaları Ordu geneline yayan Büyükşehir Belediyesi, her kesime hitap eden projeleri geliştirmeye devam ediyor. Hayata geçirilen yatırımlarda çocukları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, park çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, ilçelere 135 adet yeni çocuk oyun grubu kurarak çocuklara yeni eğlenceli ve güzel zaman geçirecekleri alanlar oluşturdu.

İLÇELERDE PARK SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yürüttüğü bu çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar Altınordu’ya 18 adet, Aybastı’ya 13 adet, Akkuş’a 6 adet, Çatalpınar’a 4 adet, Ünye’ye 14 adet, Çamaş’a 6 adet, Fatsa’ya 11 adet, Gölköy’e 5 adet, Gülyalı’ya 3 adet, Gürgentepe’ye 5 adet, İkizce’ye 5 adet, Çaybaşı’na 3 adet, Kabadüz’e 3 adet, Kabataş’a 4 adet, Kumru’ya 6 adet, Korgan’a 10 adet, Mesudiye’ye 9 adet, Perşembe’ye 6 adet ve Ulubey’e 4 adet olmak üzere toplam 135 adet çocuk oyun grubu kurulumu gerçekleştirdi.

Yeni parklarla çocukların yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, mevcut parklarında bakım onarımlarını periyodik olarak sürdürüyor.