Son Dakika

Ordu bayramda turist rekoru kırdı

YAŞAM 03.07.2023, 08:29
Ordu bayramda turist rekoru kırdı

Ordu, nüfus açısından en yoğun günlerini yaşadı. Kurban Bayramı için Ordu’ya gelen yerli ve yabancı birçok turist Boztepe, Ters ev, Rüsumat No:4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, Hoynat ve Yason gibi Ordu’nun tarihi ve turistik mekânlarını gezdi.ORDU (İGFA) - Ordu bayram tatili süresince en kalabalık günlerini yaşadı. Hem gurbetten memleketine gelen vatandaşlar hem de yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan şehirde en çok ilgiliyi tarihi ve turistik mekânlar gördü. Ordu Büyükşehir Belediyesi himayesinde hizmet verilen teleferik ile Boztepe turu başta olmak üzere Ters Ev, Rüsumat No:4 Gemisi ve Müzesi ile Şehit Temel Şimşir Gemisi ziyaretçi akınına uğrayan yerler oldu.

TELEFERİK 50 BİN KİŞİ TAŞIDI

Ordu’da 530 metre yükseklikte kentin cazibe merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe’ye ulaşımda büyük kolaylık sağlayan teleferik, binlerce kişiyi ağırladı. Ordu’nun kuş bakışı görünüşünü seyretmek isteyen on binlerce yerli ve yabancı turist bayram tatilinde kentin önemli turistik mekânları arasında yer alan Boztepe’ye akın etti.

Kurban Bayramı boyunca Boztepe’ye çıkmak için teleferiği tercih ederken, istasyon önünde ise metrelerce kuyruk oluşturdu.9 günlük bayram tatilinde teleferiği yaklaşık 50 bini aşkın kişi kullandı.

TERS EVİ 10 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ         

Altınordu ilçesinde teleferik istasyonu yakınına inşa edilen, 150 metrekarelik 2 katlı ters ev, bayramda ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Ters Ev’i bayram tatili süresince 10 bine yakın kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler burada yaşadıkları anıları ölümsüzleştirmek içinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

RÜSUMAT, İLK BAYRAMINDA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği yararlılık ile dünya denizcilik tarihine geçen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından birebir ölçülerde yeniden inşa edilerek hizmete açılan Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, açılışın ardından ilk bayram yoğunluğunu yaşadı. Destansı hikâyesi ile hafızalara kazınan Rüsumat No 4: Gemisi ve Açık Hava Müzesi’ni de bayram boyunca 16 bin kişi gezdi.

ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR GEMİSİ İLE ORDU’YU DENİZDEN SEYRETTİLER

Öte yandan daha önce atıl durumda olan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu turizmine kazandırılan Şehit Temel Şimşir Gemisi de vatandaşların ilgi gösterdiği bir diğer aktivite alanı oldu. Gemi Altınordu, Perşembe, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde seferler düzenleyerek gelen misafirlerini ağırladı.

YASON BURNU VE HOYNAT ADASI DOLDU TAŞTI

Bayram tatilini Ordu’da geçirenlerin uğramadan geçmediği noktalar arasında Yason Burnu ve Hoynat Adası da yer aldı. Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği düzenleme çalışmaları ile cazibesini arttıran Hoynat ve Yason misafirlerinde beğenisini kazandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25