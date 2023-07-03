Ordu bayramda turist rekoru kırdı

Ordu, nüfus açısından en yoğun günlerini yaşadı. Kurban Bayramı için Ordu’ya gelen yerli ve yabancı birçok turist Boztepe, Ters ev, Rüsumat No:4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, Hoynat ve Yason gibi Ordu’nun tarihi ve turistik mekânlarını gezdi.ORDU (İGFA) - Ordu bayram tatili süresince en kalabalık günlerini yaşadı. Hem gurbetten memleketine gelen vatandaşlar hem de yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan şehirde en çok ilgiliyi tarihi ve turistik mekânlar gördü. Ordu Büyükşehir Belediyesi himayesinde hizmet verilen teleferik ile Boztepe turu başta olmak üzere Ters Ev, Rüsumat No:4 Gemisi ve Müzesi ile Şehit Temel Şimşir Gemisi ziyaretçi akınına uğrayan yerler oldu.

TELEFERİK 50 BİN KİŞİ TAŞIDI

Ordu’da 530 metre yükseklikte kentin cazibe merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe’ye ulaşımda büyük kolaylık sağlayan teleferik, binlerce kişiyi ağırladı. Ordu’nun kuş bakışı görünüşünü seyretmek isteyen on binlerce yerli ve yabancı turist bayram tatilinde kentin önemli turistik mekânları arasında yer alan Boztepe’ye akın etti.

Kurban Bayramı boyunca Boztepe’ye çıkmak için teleferiği tercih ederken, istasyon önünde ise metrelerce kuyruk oluşturdu.9 günlük bayram tatilinde teleferiği yaklaşık 50 bini aşkın kişi kullandı.

TERS EVİ 10 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Altınordu ilçesinde teleferik istasyonu yakınına inşa edilen, 150 metrekarelik 2 katlı ters ev, bayramda ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Ters Ev’i bayram tatili süresince 10 bine yakın kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler burada yaşadıkları anıları ölümsüzleştirmek içinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

RÜSUMAT, İLK BAYRAMINDA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği yararlılık ile dünya denizcilik tarihine geçen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından birebir ölçülerde yeniden inşa edilerek hizmete açılan Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, açılışın ardından ilk bayram yoğunluğunu yaşadı. Destansı hikâyesi ile hafızalara kazınan Rüsumat No 4: Gemisi ve Açık Hava Müzesi’ni de bayram boyunca 16 bin kişi gezdi.

ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR GEMİSİ İLE ORDU’YU DENİZDEN SEYRETTİLER

Öte yandan daha önce atıl durumda olan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu turizmine kazandırılan Şehit Temel Şimşir Gemisi de vatandaşların ilgi gösterdiği bir diğer aktivite alanı oldu. Gemi Altınordu, Perşembe, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde seferler düzenleyerek gelen misafirlerini ağırladı.

YASON BURNU VE HOYNAT ADASI DOLDU TAŞTI

Bayram tatilini Ordu’da geçirenlerin uğramadan geçmediği noktalar arasında Yason Burnu ve Hoynat Adası da yer aldı. Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği düzenleme çalışmaları ile cazibesini arttıran Hoynat ve Yason misafirlerinde beğenisini kazandı.