Opel Müzesi'nde sanal turlar başladı

Opel Müzesi sanal turlarına “Konseptler ve Tasarımlar”, “Altın Altmışlar” ve “Touring Otomobiller” olmak üzere 3 yeni tema daha ekledi.İSTANBUL (İGFA) - Rüsselsheim merkezli otomobil üreticisi Opel, köklü marka geçmişini sanal turlar ile sunmaya devam ediyor.

Markanın 160 yılı aşan otomotiv geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler Opel Klasik Koleksiyonu’na tıklayarak geçmişte bir yolculuğa çıkabiliyor. Opel Müzesi’ndeki360 derecelik sanal turlara, “Konseptler ve Tasarımlar”, “Altın Altmışlar” ve “Touring Otomobiller” temalarının da eklenmesiyle toplamda 8 farklı konsept sunuluyor.

Opel’in her zaman ileri teknolojilere sahip otomobiller ürettiğini belirten Opel Klasikleri’nden sorumlu DirektörLeif Rohwedder, “Opel, duyguları harekete geçiren otomobiller geliştirmek için her zaman geleceği köklü geçmişiyle birleştiren bir marka oldu. Üç yeni sanal tur ile ziyaretçiler, artık Opel dünyasının derinliklerine inebiliyor. Böylece tasarımlar, spor otomobiller ve ikon haline gelmiş klasik otomobiller hakkında pek çok heyecan verici gerçeği ve hatta bazı sırları öğrenebiliyorlar” diye konuştu.

Sanal “Touring Otomobiller” turu ziyaretçilerin duygularını harekete geçiriyor ve adrenalini yükseltiyor. Opel, bunu köklü bir geçmişe ve son derece zengin motorsporları mirasına sahip olmasıyla gerçekleştiriyor. Opel’in ilk yarış otomobili 1899 gibi bir tarihte ilk olarak start çizgisinde göründü. Ralli otomobilleri dışında en iyi performans için optimize edilen touring otomobilleri de Opel’in güçlü yönlerini ortaya koyuyor. Alman marka, geliştirdiği modeller ile birçok başarılı yarış efsanesine sahip durumda. Bu modellerden Opel Rekord C “Kara Dul” veya 1989 yılından itibaren yarış pistlerinde hayranlarını heyecanlandıran Kadett GSi 16V DTM de öne çıkan örneklerden. Opel, 2000 yılından itibaren özel olarak geliştirilen Astra V8 Coupé ile Alman Touring Car Masters’a girdi ve hemen ikinci sırayı aldı. Bunu, Nürburgring’deki efsanevi 24 Saat Yarışları gibi farklı yarışlar da izledi. Yüksek teknolojilerle donatılan Astra, 2003’te zafere ulaştı. Ardından şampiyon otomobil, pist kirleri ve zafer törenindeki şampanya lekeleri de dâhil olmak üzere orijinal haliyle korundu.

Opel Klasiktemalı turlar:

• Alternatif İtiş Güçleri

• Ralli Yarışları

• Ses Getiren Yirmiler

• Herkes İçin Ulaşım

• Opel’in 160 Yılı

• Konseptler Ve Tasarımlar - Yeni

• Altın Altmışlar- Yeni

• Touring Otomobiller - Yeni

Opel Klasik Koleksiyonu’nun “kutsal salonlarında” tura başlamak için tıklayabilirsiniz.