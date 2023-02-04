Online kodlamada bahar dönemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Robokod Kodlama ve Yazılım’ online bahar dönemi eğitimleri 13 Şubat’ta başlıyor.BURSA (İGFA) - Robokod Kodlama ve Yazılım Eğitimleri, online yapılmaya devam ediyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimler, zoom programı üzerinden online olacak. 7-10 ve 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler, 13 Şubat – 18 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Eğitimler; Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code.org) ve Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi olmak üzere 2 ana başlıktan oluşan eğitimler için son başvuru tarihi ise 12 Şubat 2023.

Bahar kursu eğitimlerine (EĞİTİMLER | Robokod (bursa.bel.tr)) adresinden kayıt yaptırılabilecek.