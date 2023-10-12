Onkoloji Uzmanı Dizdar: Hazır yoğurt biyolojinin mantığına aykırıdır

“Şehir ve Kitap” temalı 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda onkoloji uzmanı Yavuz Dizdar “Sağlık Üzerine Sohbetler” etkinliğinde sevenleriyle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Televizyon programlarıyla sağlıklı yaşamın ipuçlarını veren Yavuz Dizdar, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nın konuğu oldu.

Dizdar, ‘’Ben günlük uygulamamda kilo almamak için sabah bir şey yemiyorum ya da olabildiğince az yiyorum. Akşam yemeği yiyorum ve günde içtiğim su 8 litreyi geçer. Hazır yoğurt yemeyin. Hazır yoğurt biyolojinin mantığına aykırıdır’’ uyarısında bulundu.

Kitap Fuarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin röportaj alanında soruları yanıtlayan Dizdar, öncelikle 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nı yerleşim alanı ve içerik olarak ‘’mükemmel’’ şeklinde değerlendirdi.

Dizdar, geçen yıl kitap fuarına gelmeden sosyal medya hesabından ‘’Kocaeli’nin nesi meşhurdur’’ diye sormuştu. Bir takipçisi de pişmaniye ve simitle başlayıp uzun bir liste vermişti. Yavuz Dizdar’a, ‘’Şimdi Kocaeli’nin aromatik bitkileri de meşhur. Büyükşehir olarak biberiye, tıbbi nane, kekik, melisa gibi bitkilerin ekimini destekliyor ve bunları işliyoruz. Bu da sizin uzmanlık alanınız. Bu açıdan bakınca Kocaeli sağlıklı bir şehir diyebilir miyiz?’’ sorusunu yönelttik. "Kocaeli’nin sağlıklı bir şehir olduğunu düşünüyorum. Kocaeli’de yaşayanlar mutlular, çünkü iyi planlanmış, yaşanabilirlik oranı çok yüksek bir şehir" değerlendirmesinde bulundu.

10 BİN ADIM ÖNEMLİ DEĞİL

Dizdar, son yılların modası 10 bin adıma ilişkin soruyu da yanıtladı.

"Son yılların modası gezen tavuk, doktorlar da sağlık için herkesin günde 10 bin adım atmasını istiyor. Yani gezen tavuk yiyen ve gezen insanlar olmamızı istiyorlar. Siz sağlık alanında birçok kalıbı kabullenmiyorsunuz. Bu konuda tavsiyeniz nedir?’’ soruya Dizdar, "10 bin adım filan önemli değil, önemli olan aktif yaşayın. Kendi işinizi kendiniz yapın, toplu taşımayı kullanın, bir şekilde hareket edin. Ben buraya gelirken arkadaşlara söyledim Marmara’yla Gebze’ye kadar kendim geldim. Ben yaptığım programlarda kendimi örnek insan olarak göstermiyorum. İnsanlara anlattığım şeyleri de kendim uyguluyorum ve kendim yaşıyorum" şeklinde yanıt verdi.