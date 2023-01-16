Son Dakika

Onbinlerce deve tutkunu Efes Selçuk'ta buluştu

YAŞAM 16.01.2023, 09:19
Onbinlerce deve tutkunu Efes Selçuk'ta buluştu

1. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Pamucak Arena’da yapılan güreşlerle sona erdi. Efes Selçuk’un yanı sıra çevre il ve ilçelerden de gelen vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği festivalin ikinci gününde Pamucak Arena’yı dolduran her yaştan on binlerce deve tutkunu, hem piknik yaptılar hem de festivalin tadını çıkardılar.İZMİR (İGFA) - Seyirci sayısıyla geçtiğimiz yıllarda Guinness Rekorlar Kitabı’na giren, dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan, yabancı basının da yoğun ilgiyle takip ettiği, Türkiye’nin tek uluslararası deve güreşi festivali olma özelliği taşıyan Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı organizasyonuyla Efes Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlendi.

EN KEYİFLİ, EN KALABALIK, EN DOSTÇA…

Festival alanına beraberindeki CHP Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve kurum amirleri ile birlikte büyük bir coşkuyla giren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, alkışlar eşliğinde festivale katılanları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tüm katılımcılar 41. Uluslararası Efes Selçuk Festivali’nin huzur ve sükûnet içerisinde geçmesi için Cazgır Halil Coşkun eşliğinde dua ettiler. Güreşler öncesinde bir açılış konuşması yapan Başkan Ceritoğlu Sengel; “Bu yıl 41. sini düzenlediğimiz Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali’ne hepiniz hoş geldiniz. Keyifle, sağlıkla geçecek bir gün diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılına gireceğimiz bu sene Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, tek ve ebedi liderimize yakışır şekilde çiçeklendiğimiz yarınlar olsun. Efes Selçuk Deve Güreşleri bölgenin en keyifli, en kalabalık, en dostça yapılan deve güreşleridir. O yüzden iş birliğimiz ile birlikte Efes Selçuk Kültür ve Turizm Vakfı’na ve buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Kaymakamı Ekrem İnci yaptığı konuşmada; “Selçuk’ta yapılan deve güreşlerinde emeği geçen herkese ve vakıf üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

 ALTIN ARTEMİS HEYECANI

41. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali’nde Altın Artemis heyecanı da yaşandı. Güreş severlerin yakından tanıdığı pehlivan develer Altın Artemis için güreşti. Altın Artemis ödülleri deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

On binleri Pamucak Güreş Arenası’nda buluşturan festivalde pehlivan develerin bir güreşi de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden belediye personeli güreş sever Mehmet Özler anısına gerçekleşti.  

Efes Selçuk Kültür ve Turizm Vakfının organizasyonu ile gerçekleşen 41. Uluslararası Efes Selçuk Devecilik Festivali katılımcıların davul zurna eşliğinde eğlencesiyle akşam saatlerine kadar devam etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 18 30
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 18 20
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. Newcastle 19 38
4. M. United 18 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 18 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Sevilla 17 15
19. Cadiz 16 15
20. Elche 16 4