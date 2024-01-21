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Ömer Çeker'den Kaymakam Burak Akeller'e teşekkür

YAŞAM 21.01.2024, 09:15
Ömer Çeker'den Kaymakam Burak Akeller'e teşekkür

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Cuma namazında tüm camilerde okutulması zorunlu olan Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı hutbenin, şehitlerle ilgili kısmını sansürleyen imam hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yazılı açıklama yaptı.Kocaeli (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yapmış olduğu açıklamada “ Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Cuma namazında, tüm camilerimizde okutulması zorunlu olan Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı hutbenin, şehitlerle ilgili kısmını sansürleyen imamı uyaran ve hutbenin tamamının okutulmasını sağlayarak şehitlerimizin emanetine sahip çıkan Kulp Kaymakamı Burak Akeller’e Türk milleti ve Türkiye Kamu-Sen adına bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Başkan Ömer Çeker, "Bu topraklar şehitlerimizin mübarek kanlarıyla vatan olmuş, Devletimiz şehitlerimizin emekleri ve kanları üzerinde yükselmiştir. Bu vatanın sınırları içinde nefes alan her canlının üzerinde, şehitlerimizin hakkı vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir memurunun, bir hutbenin işine gelmeyen yanlarını sansürlemek ve şehitlerimizi yok saymak haddine değildir.

O esnada camide bulunan kaymakamımızın yerinde uyarısı, her Türk evladının ve Türkiye Kamu-Sen mensubunun göğsünü kabartmıştır. İş, menfaat devşirmeye geldiğinde maneviyatı, şehit ve şühedayı kimseye bırakmayan sözde sendikaların; bulunduğu yerin en üst mülki amiri olan ve o memurun da amiri konumundaki bir kaymakamın işini savsaklayan memuru uyarması karşısında takındığı tavır, bu güruhun beyinlerindeki Türk ve millet düşmanlığını bir kere daha gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.

SÖZDE SENDİKACILAR

Ömer Çeker şöyle devam etti: Bunların devlet, millet ve şehide saygısı menfaatinin ölçüsü kadardır. Menfaatin geldiği tarafa dönmekten durdukları yeri şaşıranların yıllardır oynadıkları oyunda maskeleri bir kere daha düşmüştür. Bu sözde sendikacıların ve şehitleri yok sayan memurun bile sıcak döşeklerinde rahatça uyuyup, bu devletin nimetlerinden alabildiğince faydalanabilmeleri için karlı dağlarda, dondurucu soğukta vatan nöbeti tutarken şehadete kavuşan kahramanlarımızı yok sayanlara paye veren bu anlayışı şiddetle kınıyoruz.

DUAYI DAHİ ÇOK GÖRDÜLER.

Bizim kitabımızda vatanı, milleti ve devleti sevmenin maddi bir karşılığı yoktur; onların kitabında ise bütün bu değerlerin bir üyelik aidatı kadar bile etmediğini bir kere daha gördük. Ne yazık ki mukaddesat üzerinden nemalanan bu sözde sendikalar, toprağını çiğnedikleri vatanımızda, ekmeğini yedikleri devletimizde, bu devlet ilelebet var olsun diye canlarını feda eden şehitlerimize bir Cuma namazında okunacak duayı dahi çok gördüler.

ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR

Şube Başkanı Ömer Çeker, "'Şeytan ayrıntıda gizlidir' derler. Bu tür olaylar, turnusol kâğıdı gibi bakış açısını ayan beyan ortaya çıkarır. Biz de bu sözde sendikaların vatan sevgisinin nereye kadar olduğunu bir kere daha gördük. Biz de bu sözde sendikaların, kuş uçmaz kervan geçmez dağlarda nöbet tutan Mehmetçik sevgisinin nereye kadar olduğunu bir kere daha gördük. Biz de vatan uğruna can veren sayısız şehidimizin bu sözde sendikaların nezdinde bir üyeleri kadar bile kıymet-i harbiyesinin olmadığını bir kere daha gördük.

TEŞEKKÜRLER BURAK AKELLER

Ne çıkar; bir kendini bilmez, şehitlerimizi yok saysın! Ne çıkar; bir kendini bilmez, Devletin kurumunun hutbesini sansürlesin! Ne çıkar; kendisini sendika diye nitelendirenler seslerini yükseltsin. Bu sözde sendikanın "Açılım sürecinde"  de Aziz Türk Milleti’nin yanında olmayıp " Akil adamlar" içerisinde yol yürüdüğünü ve sürecin şiddetli savunucusu olduğu  çok iyi bilmektedir. Dün akil adamlar içinde yer alan bu güruhun söylemlerine şu söz tamda uymaktadır. “bir söze bakarım söz mü diye? birde söyleyene bakarım adam mı diye!” Bir koca yürekli civan çıkar; herkese haddini bildirir. Teşekkürler Burak Akeller. Türkiye Kamu-Sen ,Türk Sağlık Sen ve 85 milyon Türk milleti seninle.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

 

 

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