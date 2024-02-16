Ombudsman Kütahyalılarla buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Valiliği ve Kamu Denetçiliği Kurumu koordinatörlüğünde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç’un katıldığı “Ombudsman Kütahyalılarla Buluşuyor” toplantısına katıldı.KÜTAHYA (İGFA) -“Vatandaş ile İdare Arasında Çıkan İhtilafların Çözümünde Kamu Denetçiliğinin Rolü” çerçevesinde Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun işleyişi hakkında bilgiler vererek insanların aldığı kamu hizmetinin daha kaliteli olmasının, ihtilafların daha aza indirgenmesinin, kamu hizmetlerinin kalitesinin artmasının amaçlandığını söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu heyetini Kütahya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Vali Musa Işın, Kütahya’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da programın Kütahya ev sahipliğinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Kamu Denetçileri Celile Özlem Tunçak ve Yahya Akman’ın serbest kürsü programında vatandaşların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.