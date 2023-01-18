Olası afet ve acil durumlara 'özel' bisküvi

Eti, doğal afetler ve acil durumlar için 'vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş bisküvi' geliştirdi.İSTANBUL (İGFA)- Gıda sektörünün öncü kuruluşu Eti, son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri sonucu artış gösteren doğal afetler ve afet kaynaklı meydana gelebilecek diğer acil durumlarda bölgedeki afetzedelere ulaştırmak üzere özel bir bisküvi tasarladı.

Firmanın kâr amacı gütmeden, tamamen sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde geliştirdiği bisküvi, olası afet veya acil durumda Eskişehir Eti Bisküvi Fabrikası’nda üretilerek etkilenen bölgelere hızla gönderilecek.

Bisküvi, olası bir afet durumunda, afetzede vatandaşların günlük ihtiyacı olan besin öğelerinin bir kısmını karşılamasına yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Vitamin, minerallerce zenginleştirilmiş bisküvinin içeriğinde Demir, Çinko, D vitaminin de yer aldığı 11 farklı vitamin ve 5 mineral bulunuyor. Ambalajı üzerinde “Afet ve acil durumlar için özel olarak tasarlanmıştır” ifadesi ve “Para ile satılamaz” uyarısı yer alıyor.

Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, toplumsal fayda yaratmaya odaklanan 60 yıllık bir gıda şirketi olarak, afet durumlarından etkilenen insanlarımıza destek olmayı görev bildiklerini söyledi. Bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya büyük önem verdklerini belirten Polatoğlu, "Hiçbir kâr amacı gütmeden tasarladığımız yeni bisküvimiz de, bu sosyal sorumluluk anlayışımızın bir sonucudur. Hiç yaşanmamasını temenni ettiğimiz afetler gerçekleştiği takdirde bisküvimizi hızla ulaştırarak bölge halkına katkıda bulunabilmeyi planlıyoruz" diye konuştu.