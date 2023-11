Okulda Başkan İmamoğlu coşkusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum olarak 81 kişilik konferans salonu kazandırıp, spor ve laboratuvar malzemesi desteği sundukları Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Vefa Poyraz Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah mesaisine Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi ziyaretiyle başladı.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, bir araya geldiği öğretmenlerin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü erkenden kutladı.

Başkan İmamoğlu öğrencilere, “Haklarınızı ve hukukunuzu iyi öğrenin. Her çocuk, her genç, her vatandaş hakkını, hukukunu iyi bilmeli ki hakkını ve hukukunu savunabilsin, koruyabilsin ve geliştirebilsin”; öğretmenlere ise, “Daha önce olmayan, şimdi olan ya da olup, şimdi daha çok geliştirdiğimiz yoğun hizmet hatlarımız var. İnşallah insanlarımızı, başta sizin gibi değerli meslek sahibi öğretmenlerimizi mutlu eden bir yönetim süreci sağlarız. Temennimiz o. Neticede size ait olan, devletimizin kurumlarının seçimle gelmiş emanetçileriyiz. İnşallah onu layıkıyla yerine getirir ve sizlerin de güzel cümlelerini hak ederiz” sözleriyle seslendi.