Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki okul ve camilere bank ve piknik masası verdi.ANTALYA (İGFA) - Kemer’de de okulların ve muhtarlıkların bank ve piknik masası taleplerini yerine getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve dini kurumların taleplerini de yerine getiriyor. Alanya’nın nüfus bakımında en büyük mahallesi olan Mahmutlar’daki okul ve camilerde kullanılmak üzere bank ve piknik masası verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından kamyonlarla getirilen bank ve piknik masaları mahalle muhtarı Ahmet Top öncülüğünde ihtiyaç duyulan okul ve camilerine konuldu. Belirlenen adreslere tek tek giden Park ve Bahçeler ekipleri, bank ve piknik masalarının istenilen noktalara montajını gerçekleştirdi. Mahmutlar’daki okul ve camilerin bahçelerine 24 bank ve 24 piknik masası konuldu.

MUHTARDAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, sürekli büyüyen Mahmutların eksiklerini gidermek için çalıştıklarını belirterek, “Okul ve camilerimizin bahçelerinde öğrencilerin ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu bank ve piknik masalarını kısa sürede gönderen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” dedi.

ALANYA’DA TALEPLER YERİNE GETİRİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’da ayrıca Bademağacı, Yeşilöz, Kestel, Değirmendere, Çıplaklı, İmamlı, Yasırali, Obaalacami, Güney ve Bayırkozağacı muhtarlıklarına 27 adet bank ve piknik masası gönderdi.

KEMER’DE OKULLARA BANK VE MASA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer Hizmet Birimi de Kemer merkez, Beldibi, Göynük, Kuzdere, Aslanbucak, Kiriş, Çamyuva ve Tekirova mahallelerindeki okulların da bank taleplerini yerine getirdi. Okul bahçelerine 70 adet bank kurulumu gerçekleştirildi.

Öğretmen ve öğrenciler, okullarına destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.