Okul menüsü programı devam ediyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin aşevinde öğrenciler için hazırlanan ‘okul menüsü’ yarıyıl tatilinin ardından yeni dönemde de devam edecek.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa’da, belediyenin 2022’nin aralık ayında başlattığı okul menüsü destek programı 437 hanede 725 öğrenciyle yeni dönemde de devam edecek. Okul menüsü destek programı öncelikli olarak belediyeden sosyal yardım almış ve almaya devam eden ailelerin ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarını kapsıyor.

2022 yılından beri devam eden okul menüsü yemekleri diyetisyenler tarafından belli bir kalori dengesine uygun belirlenirken belediyenin aşevince hazırlanıp bir gün önceden ev ev dağıtılıyor. İlk etapta 198 hanede 313 çocukla başlayan öğrencilere bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek desteği veren program 437 hane, 725 öğrenciyle 5 Şubat Pazartesi günü devam edecek. Okul menüsünde ise içerisinde beyaz peynir, kapya biber, hindi füme salamın yer aldığı sandviç, haftanın üç günü kuruyemiş, iki günü meyve, süt ve meyve suyu bulunuyor.