Okuduğu bölümden başka meslek yapmak isteyen öğrencilere büyük fırsat

Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve gençlere ilham vermek üzere kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı, Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Ödeal iş birliğinde finans teknolojileri alanında yazılımcılar yetiştirmek ve bu alana gençlerin ilgisini artırmak amacıyla başlattığı Ödeal FinTech Fellow Programı'na son başvuru 16 Ağustos.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Girişimcilik Vakfı, Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Ödeal işbirliğiyle Ödeal FinTech Fellow Programı hayata geçiriliyor.

Finans teknolojileri alanında yazılımcılar yetiştirmek, bu alanda yazılımcı sayısını artırmak ve gençlerin ilgisini çekmek üzere başlatılan programa; 18 - 24 yaş arasında, kariyerine başlamak için dört yıllık bir üniversite eğitimini bitirmeyi beklemek yerine hemen para kazanmaya başlamak isteyen, 14 ay sürecek etkili bir kariyer eğitimiyle finans teknoloji sektöründe hızlı bir başlangıç yaparak 4 yılda toplamda 750.000 TL gelir elde etmek isteyen gençler başvurabiliyorlar.



Programa kabul edilen öğrencilere GİRVAK tarafından kariyer ve sosyal yönden gelişebilmeleri için ilham seansları, trend sohbetleri ve İngilizce eğitimleri sağlanacak. Fellowlar, üç ayın sonunda CTO'larla ve İK uzmanları ile buluşacak, 9 ayın sonunda staj programlarına ve mentorlara yönlendirilecekler. Eğitime katılan gençler her ay maaş ve başarı durumlarına göre prim alma şansı yakalayacaklar.