Öğretmen ve öğrencilerinden muhteşem dinleti

Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen şiir dinletisi konuklardan tam not aldı.KOCAELİ (İGFA) - Sunuculuğunu Özge Bayoğlu’nun yaptığı dinletide öğretmenler Muzaffer Oğuz, Funda Ayran, Betül Odabaşı, Ömer Başol, Emine Bozkurt ile Yakup Şahin, Fatma Doğan, Cem Ulutabak, Şevn ur Aydın adlı öğrencilerin okudukları şiiirler duygu yüklü anlar yaşanmasına sahne oldu.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi Kahramanmaraş Depremi anısına Fazıl Say tarafından bestelenen “İnsan İnsan” adlı şarkı ise solist Berna Özdarçın ve korosu tarafından seslendirildi.

Program sonunda Erkan Demir tarafından seslendirilen şarkılarda büyük beğeni ile karşılandı.

Şiir dinletisi sonunda emeği geçen herkes gün anısına fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.