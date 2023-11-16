'Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim' fotoğraf yarışması sonuçlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin sanatsal etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

81 ilden yarışmaya katılan öğretmenlerin eserleri ilk aşamada il millî eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirildikten sonra bu eserler arasından 700'ü Millî Eğitim Bakanlığına gönderildi. Bakanlık tarafından belirlenen jürinin değerlendirmesi sonucunda 700 eser arasından dereceye giren ilk üçü belirlendi.

Buna göre Samsun'dan Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammet Recep Güneysu birinci, Bartın'dan İngilizce Öğretmeni Serdar Aydın ikinci, Kırıkkale'den Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülten Akıncı Engin ise üçüncü seçildi.

Türkiye genelinde ilk üç dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan eser sahibi öğretmenler, "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlama programına davet edildi. Bu kapsamda ödül almaya hak kazanan öğretmenlere 24 Kasım Öğretmen Günü'nde fotoğraf makinesi hediye edilecek.