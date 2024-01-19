Öğrenmenin yaşı yok! Hem öğrendiler, hem de kazandılar

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) 2023 yılında aşçılıktan hasta bakımına, operatörlükten geleneksel el sanatlarına kadar 980 farklı grupta 19 bin 402 kursiyere meslek ve sanat eğitimi verdi.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Toplumun her kesimine yönelik eğitimler veren ORMEK, açtığı kurslarla vatandaşlara meslek ve sanat eğitimi imkânı sunuyor.

980 FARKLI GRUPTA EĞİTİMLER VERİLDİ

Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar ve İkizce ilçelerinde faaliyetlerine devam eden ORMEK, 2023 yılında da önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Eğitimlerine 2023 yılında da ara vermeden devam eden ORMEK, yıl içerisinde 980 grupta 19 bin 402 kursiyere meslek eğitimleri verdi. Bu kurslarda başarılı olan 11 bin 564 kursiyer eğitimler sonunda sertifika almaya hak kazandı. Bir yandan çeşitli alanlarda mesleki bilgi edinen kursiyerler bir yandan da el becerilerini güçlendiren kazanımlar elde etti.

EN FAZLA KURSİYERE ÜNYE ORMEK EV SAHİPLİĞİ YAPTI

2023 yılında en fazla kursiyere Ünye ORMEK ev sahipliği yaptı. Yıl boyunca 6 bin 658 kursiyerin eğitim aldığı Ünye ORMEK’te toplam 3 bin 812 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Ünye’yi 6 bin 374 kursiyer ve 3 bin 825 sertifika ile Fatsa, 4 bin 236 kursiyer ve 2 bin 215 sertifika ile Altınordu, 1518 kursiyer ve 1312 sertifika ile Çatalpınar ve son olarak 616 kursiyer ve 400 sertifika ile İkizce ORMEK takip etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) 2024 yılında da eğitimlerine aralıksız devam ediyor.