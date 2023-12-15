Öğrencilerin yaşadığı sorunlar bu çalıştayda masaya yatırıldı

Trakya Üniversitesi’nde II. Kalite Geliştirme Öğrenci Çalıştayı düzenlendiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından gerçekleştirilen "II. Kalite Geliştirme Öğrenci Çalıştayı"nda öğrencilerin farklı alanlarda yaşadığı sorunlar ele alındı ve çözüm yolları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştay, çok sayıda akademisyen ile kamu kurum ve kuruluşlarından personeli, öğrenciler ile bir araya getirdi. Alanında uzman kurum içi ve kurum dışından katılımcıların iştirak ettiği çalıştayda öğrencilerin barınma, yemek, ulaşım ve sağlık gibi konularda yaşadıkları sorunlar ile farklı konulardaki talep ve beklentileri görüşüldü.

Çalıştaya Edirne Valisi Yunus Sezer, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Prof. Dr. Metin Aydoğdu, dekanlar, müdürler ve kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Öğrencileri doğrudan ilgilendiren konuların ele alındığı ve eğitim-öğretim ile üniversitedeki akademik ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çözüm önerilerinin konuşulduğu çalıştay, yoğun katılımla gerçekleşti. Vali Yunus Sezer, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile birlikte öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Vali Yunus Sezer, Edirne’nin bir öğrenci şehri olduğunu vurgulayarak, bu çalıştayın eğitim, kariyer, barınma, sosyo-destek gibi konular başta olmak üzere öğrencilerin birçok sorununu ele alan önemli bir çalıştay olduğunu ifade etti.

Trakya Üniversitesinin kalite standartları çerçevesinde çalışmaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bu kapsamda öğrenci sorunlarının ve bu sorunlara çözüm üretmenin büyük önem taşıdığını ifade etti. “11 sorun tespit ettik. Çok kıymetli Rektör Yardımcım Prof. Dr. Metin Aydoğdu başkanlığındaki bir heyet ulaşımdan, barınmaya, sağlığa, akademik gelişime ve staj sorunlarına kadar 11 farklı alanda konunun muhataplarıyla bir masada buluşuyorlar. Sorunlar ve çözüm önerileri konuşulacak ve ardından bir rapor oluşturulacak. Sonrasında da biz yönetim olarak üzerimize düşenleri paydaşlarımızla beraber uygulamaya geçeceğiz.” dedi.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen çalıştaydan sonra raporlarla ortaya konulan sorunların üniversite ile ilgili olanlarının mümkün olduğunca çözüldüğünü; başka kurumlarla ilişkili olanlar hakkında da ilgili kurumlara bilgilendirmeler yapıldığını dile getiren Tabakoğlu, bu çalıştayla da amaçlarının problemi yerinde görmek ve çözmek olduğunu ifade etti. Tabakoğlu, Prof. Dr. Metin Aydoğdu’ya katkıları için teşekkürlerini sundu.