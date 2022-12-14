Öğrencilerin gezi rotası Sakarya'nın güneyi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tanıtımına yönelik düzenlediği gezilere devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya’da eğitim gören üniversite öğrencileri şehrin güneyindeki Tarihi II. Bayezid Köprüsü, Kuva-i Milliye Müzesi ve sakin şehir Taraklı’yı gezdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin tanıtımına yönelik düzenlenen geziler devam ediyor.

Bu kapsamda Sakarya’da eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik güney bölgesi gezisi düzenlendi. Öğrenciler ilk olarak Sakarya Büyükşehir İl Ormanı ve Tabiat Parkını ziyaret etti.

Daha sonrasında Sakarya’nın güneyindeki Tarihi II. Bayezid Köprüsü, Kuva-i Milliye Müzesi ve sakin şehir Taraklı’yı gezip görme şansını elde ettiler.

Sakarya’ya hayran kalan ı öğrenciler bol bol fotoğraf çekilerek bu anları ölümsüzleştirdiler. Yabancı öğrenciler Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik dolayısıyla teşekkürlerini paylaştı.