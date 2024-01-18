Öğrencilerden İpsala Gümrüğü’ne ziyaret

Edirne'de İpsala Meslek Yüksekokulu Lojistik ve Dış Ticaret 2. sınıf öğrencileri için İpsala Gümrük Müdürlüğü’ne teknik gezi düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Hayati Arda, İpsala Meslek Yüksekokulu Lojistik ve Dış Ticaret 2. sınıf öğrencileri için düzenlenen gezinin verimli olduğunu belirtereki, “Bu teknik gezide gümrük görevlileri tarafından öğrencilerimize; gümrük işlemleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. ”dedi.