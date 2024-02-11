Öğrenciler tarımla buluştu

Tarıma büyük önem veren ve bu anlamda tarımın gelişmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine uygulamalı olarak fidan yetiştiriciliği eğitimi verdi. Doğa ile buluşma imkanı bulan öğrencilere tarımın önemi anlatıldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gelecek Toprakta, Toprağımız Minik Ellerde” temalı programda öğrencilere tarımın önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesi de tarımın önemi anlatmak ve tarımı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarımda farkındalık oluşturmak ve öğrencileri tarımla tanıştırmak amacıyla Eyyübiye ilçesindeki Yakup Kalfa İlkokulu öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından seraya götürülen öğrencilere zeytin fidanlarının dikimi ve tekniği öğretildi. Toplantı salonunda teorik eğitim verilen öğrenciler, daha sonra seraya alınarak, uygulamalı bir şekilde zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Tarımla buluşmanın keyfini yaşayan öğrenciler, uzmanlar tarafından verilen programın çok verimli geçtiğini söyledi. Öğretmen Naime Küçük de programı düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Eğitimin sonunda öğrencilere sertifika verilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu.