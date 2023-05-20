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Öğrenciler tarihini yerinde öğreniyor

YAŞAM 20.05.2023, 14:45
Öğrenciler tarihini yerinde öğreniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi sahilinde inşa edilen ve geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan Rüsumat No:4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Okulların ilgisinin bir hayli yoğun olduğu müzede, Rüsumat Gemisi’nin destansı hikayesi gelecek nesillere aktarılıyor.ORDU (İGFA) - Kurtuluş Savaşı’nda Batum’dan yüklediği cephaneyi İnebolu’ya götürmek için yola çıkan ve düşman gemilerinden kaçarken Ordu’ya sığınan, yöre halkı tarafından cephanesi boşaltılarak denize batırılan, düşmanın uzaklaşmasıyla yeniden su üstüne çıkartılan Rüsumat No: 4 Gemisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri ile Ordu’ya kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi destanını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Altınordu ilçesi sahilinde inşa ettiği Rüsumat No:4 gemisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’ya ayak bastığı alanda inşa edilen açık hava müzesi içerisinde yeni müzecilik anlayışı ile tasarlanmış sergi salonu, dönemin denizcilik alanına ait replika eserler, Rüsumat Kaptanı Yüzbaşı Mahmut Gökbora’ya ait silikon heykel, cepheye taşınan canlandırma mühimmatlar yer alıyor.

ÖĞRENCİLER TARİHİ YERİNDE ÖĞRENİYOR

Açıldığı günden bu yana vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu Rüsumat No:4’ü en çok ziyaret edenler arasında öğrenciler yer alıyor. Özellikle anaokulu düzeyinde gruplar halinde yapılan gezilerle çocuklar, tarihi geminin hikâyesini öğretmenleri aracılığıyla öğrenme fırsatı yakalıyor. Öte yandan gemiyi ziyaret edenler, hazırlanan bilgilendirme yazıları ve görsellerle desteklenen argümanlarla da bilgi sahibi oluyor.

ÖĞRETMENLERDEN MÜZE TEŞEKKÜRÜ

Gemiyi ziyaret eden ve tarihi gemi hakkında öğrencilerine bilgi veren Ordu Boztepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Sınıfı Öğretmeni Esra Günal, çocukların tarih bilincini arttırmak için müze gezilerine büyük önem verdiklerini söyledi. Rüsumat’ın bu anlamda hem Ordu hem de çocuklar için önemli olduğuna vurgu yapan Günal, “Biz çocuklarımızdan geçmişini bilen tarihini bilen bir nesil olarak yetişmesini istiyoruz. Bu sebeple tarihi mekânlara alan gezilerine büyük önem veriyoruz. Rüsumat’ta bu alanlardan bir tanesi burayı inşa eden ve bizlerin hizmetine açan herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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