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Öğrenciler Sakarya’yı Büyükşehirle keşfetti

YAŞAM 10.11.2023, 16:17
Öğrenciler Sakarya’yı Büyükşehirle keşfetti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak için düzenlediği gezilere hız kesmeden sürdürürken, şehre yeni gelen turizm öğrencileri için bir keşif gezisi yapıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’ya yeni gelen öğrencilerin, şehri tanıması için ‘tanıtım gezileri’ düzenliyor.

Tanıtım gezisinin son misafirleri ise SUBÜ Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri oldu.İl Ormanı, Melen Botanik Vadisi, Acarlar Longozu, Sakarya Nehri'nin Karadeniz'le birleşme noktası, Karasu Sahili ve Poyrazlar Gölü’ne giden öğrenciler şehrin cennet güzelliklerini keşfetti.

Tur sonunda Nehir Çikolata evinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile buluşan öğrenciler, O’nunla çay sohbeti yaptı. Sohbet sırasında turizm öğrencileri adına konuşma yapan 1. sınıf öğrencisi Ayşe Karagülle, “Sakarya’yı yakından tanıma imkânı bulduk. Doğru şehre tercih yaptığımızı bir kez daha anlamış bulunduk. Gerek Sakarya’nın doğal güzellikleri gerekse gençlere yönelik yatırımlarla şehrinizi çok beğendik. Büyükşehir’e minnettarız” ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce, çay eşliğinde öğrencilerle sohbet ederken, öğrencilerin taleplerini de not aldı. Sakarya’nın doğal güzelliklerinden, gençlere yönelik yaptığıhizmetlerden ve sosyal belediyecilik yatırımlarından bahseden Yüce,Sakarya’nın aynı zamanda Türkiye’nin imkanları en geniş öğrenci şehir olması için çalışmaya, üretmeye ve sosyal yaşam alanlarını zenginleştirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

YÜCE’DEN ‘İNTERNET KARTI’ HEDİYESİ

Sapanca Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema ise Yüce’nin öğrencileri her koşul ve şartta desteklediğini söyleyerek,“Başkanımız her yıl düzenli olarak bu turları düzenleyip bizleri her anlamda destekliyor. Bu desteklerinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Okul müdürü, Başkan Yüce’ye plaket takdim etti ve öğrenciler için keyifli bir gün başkan Yüce ile hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Başkan Yüce, gün sonunda öğrencilere içinde internet paketinin yüklü olduğu kartlar hediye etti.

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