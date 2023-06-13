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Öğrenciler moral depoladı

YAŞAM 13.06.2023, 18:15
Öğrenciler moral depoladı

Silivri Belediyesi, üniversite sınavı öncesinde gençler için moral etkinliği düzenledi. Büyükçavuşlu Piknik Alanında gerçekleştirilen etkinlikte gençlere seslenen Başkan Yılmaz, “Sizlerin en iyi şekilde eğitim alabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber etmeye, sizler için en iyi eğitim şartlarını sunmaya devam ediyoruz.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, 17 Haziran 2023 Cumartesi ve 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) öncesinde gençler için moral etkinliği düzenledi. Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 11 Haziran 2023 Pazar günü saat 13.00-19.00 arasında, Büyükçavuşlu Piknik Alanında moral pikniği etkinliği gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da eşlik ettiği programa Silivrili gençler yoğun katılım gösterdi. İkramlar eşliğinde yapılan moral pikniğinde gençler kendileri için özel olarak hazırlanan birbirinden farklı oyun ve etkinlikle keyifli anlar yaşadı. TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi Oda Orkestrası konseri, Cihan May konseri ve Ada Topal konseri ile öğrenciler doyasıya eğlenerek büyük moral depoladı.

“SİLİVRİ’NİN KÜLTÜR HAYATINA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavı öncesi heyecanınıza ortak olmak; sınav stresini atmanız ve moral depolamanız amacıyla hazırladığımız bu organizasyonda sizlerle bir aradayız. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz birçok etkinlikte kendimi en rahat hissettiğim, en mutlu olduğum toplantılar, siz değerli gençlerimizle buluştuğumuz toplantılar oluyor. Bu nedenle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak!’ diyerek sizlere olan güveni belirtmiştir. Bugün bizlere emanet edilen tüm makamların gelecekteki taşıyıcıları; yüreği vatan ve millet sevgisi ile dolu, ahlaklı ve imanlı, ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumlulukların bilincinde olan sizlersiniz. Önümüzdeki hafta sonu hayatınızın en önemli dönüm noktalarından biri olan ve geleceğinizi şekillendirecek çok önemli bir sınava gireceksiniz. Bu önemli sınavda başarılı olabilmek için sosyal yaşamınızdan, arkadaşlarınızdan, hobilerinizden fedakârlık ederek gece gündüz çalıştınız. Ümit ve beklentilerinize koşacağınız, amaç ve hedeflerinize ulaşacağınız bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın; hayatın kendisi büyük bir sınav. Bu üniversite sınavında gerçekleşecek olanlar sizin için çok çok önemli dönüm noktaları olmakla birlikte hayatın her şeyi olmayacak. Hayatınızda birçok sınavlar ve farklı mücadeleler sizi bekleyecek. Sizin hayatınız boyunca elde ettiğiniz başarılar sadece ailenizi gururlandırmıyor; Silivri’mizde yaşayan her bir kardeşimizin başarısı bizleri de aynı şekilde gururlandırıyor, ümitlendiriyor. Unutmayın ki başarı kararlık ister, başarı sabır ister, başarı mücadele ister. Sizlerin gözlerinde bu kararlılığı görüyorum. Her şeyden önemlisi sizi başarıya götürecek en önemli unsurlardan biri hayal etmeniz, hayallerinizin peşinden koşmanız ve kararlılıkla çok çalışmanız. Her ne yaparsanız yapın yaşamınız boyunca hayal etmeli, planlamalı, uygulamalı ve sonunda başarıya ulaşmalısınız. Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim, kültür, sanat, spor ve bunlarla bezenmiş bir gençlik diyerek, siz gençlere yönelik yatırımlar yapıyoruz. Silivri Belediyesi olarak sizlerin en iyi şekilde eğitim alabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber etmeye, sizler için en iyi eğitim şartlarını sunmaya devam ediyoruz. Devam edeceğimizden de hiçbirinizin şüphesi olmasın! Türk gençliğinin daha iyi ve daha sorumlu yetişmesi bizler için vazgeçilmez hedef ve görevdir. Burada sizlere bir müjde vermek istiyorum; sizlerin uzun yıllar hasretini çektiği Gençlik ve Kültür Merkezi projemizin temelini attık ve çalışmalara başladık. Gençlik ve Kültür Merkezimizi sizler için inşa ediyoruz. İçerisinde kütüphanelerin, sergi salonlarının, robotik kodlama atölyelerinin, resim atölyelerinin, müzik atölyelerinin, gençlerin rahatça vakit geçirebileceği kafelerin olacağı ve size hem özgür düşünmeyi hem de sorumlu düşünmeyi öğretecek işlevsel bir Gençlik ve Kültür Merkezini sizlere hediye edeceğiz. Çok kısa bir zaman sonra çocuk kütüphanemizin peşine Silivri’mizde iki tane; içerisinde kafeleri olan, bilgisayar odaları olan, etüt merkezleri olan hem dijital hem de bildiğimiz geleneksel kitapları olan gençlik kütüphanelerimizi yaz sonunda size hediye edeceğiz. Rahat rahat ders çalışın, rahat rahat sınavlara hazırlanın, rahat rahat orada sosyalleşin diye… Kütüphanelerimiz yalnızca Silivri merkez ile kalmayacak; Selimpaşa’dan Gümüşyaka’ya tüm mahallelerimize etüt merkezlerini, kütüphaneleri kazandırmaya devam edeceğiz. Spora, sanata, kısacası Silivri’nin kültür hayatına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yapacaklarımızı burada saymayacağım ama yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sizlerin sınav ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Sizlerin üniversiteye hoş geldin ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Not ortalamasını, kriterleri tutturan bütün gençlerimize burs vermeye devam edeceğiz. Siz okuyacaksınız, siz çalışacaksınız ve bu ağabeyinizden, Volkan Yılmaz’dan daha fazlasını isteyeceksiniz. Elinizdekilerle yetinmeyeceksiniz genç kardeşlerim beni ve ekibimi zorlayacaksınız. Biz, sizlere hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bütün genç kardeşlerime hafta sonu girecekleri sınavda şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.  

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