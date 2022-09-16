Öğrenciler, hayata pedal çevirdiler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pilot okul olarak seçilen Kocavilayet Ortaokulu’nda öğrencilere verilen bisiklet sürüş teknikleri ve temel bilgiler eğitimi ile Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin startını verdi. Okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 8’inci sınıf öğrencileri yer aldı. Öğrenciler, 2 saat boyunca dolu dolu bir eğitimden geçti.MERSİN (İGFA) - Mersin Bisikletliler Derneği Başkanı Süleyman Uygun ile eski Milli Bisiklet Sporcusu Metin Yıldız, bisiklet sürüş teknikleri ve trafikte uyulması gereken temel konular hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Keyifli etkinlikte bazı öğrenciler ilk kez bisiklet sürmenin heyecanını yaşadı, bazı öğrenciler de sürüş tekniklerinde yeni beceriler kazandı.

Eldeniz: “Düzenlemiş olduğumuz eğitimle haftaya başlamış bulunuyoruz”

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleşeceğini anımsatan Gençlik ve Spor Dairesi’nde görevli Yunus Emre Eldeniz, “Kocavilayet Ortaokulu’nda Mersin Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu eğitimle haftaya başlamış bulunuyoruz. Eğitim kapsamında ortaokul 8’inci sınıftaki öğrencilerimize hem teknik, hem sürüş eğitimi veriyoruz. Bisiklet sürmeyi bilmeyen çocuklara, ağırlıklı olarak sürüş eğitimi veriyoruz. Teknik eğitimde de yol kurallarından bahsediliyor ağırlıklı olarak” dedi.

Yıldız: “Temel eğitim; bisikleti tanımaları, aktarma organları, güvenlik sürüşü”

Eski Milli Bisiklet Sporcusu ve Mersin’deki ekstrem gruplarının lideri Metin Yıldız, verdikleri eğitimlerin 4 gruptan oluştuğunu ifade ederek, “Temel eğitim; sözlü olarak ilk bisiklete başlamaları, bisikleti tanımaları, aktarma organları, güvenlik sürüşü. Bunun için de ikinci konu olarak; trafikteki güvenlik koşulları, yaya geçitlerindeki koşulları, bunları paylaşıyoruz” dedi.

Uygun: “Bir hafta boyunca Mersin çok hareketli olacak”

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde pilot bir okulda bisiklet eğitimi verdiklerinden söz ederek, “Gençlerimize trafikte nasıl davranmaları gerektiğini anlattıktan sonra, bisiklet sürmesini bilmeyen kişilere bisiklet eğitimi verip, diğerlerine de küçük bir tur yaptırıyoruz. Şu anda bir hafta boyunca Mersin çok hareketli olacak. Bu konuda Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘9. Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali’ de gerçekleşecek. 81 farklı şehirden insanlar Mersin'de buluşarak, 4 gün boyunca yaklaşık 200 kilometre pedallayıp, hem hareket hem de Mersin'in doğal güzelliklerini yaşayacağız hep birlikte. Çok keyifli anlar yaşayacağız, eğleneceğiz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden kimi ilk defa bisiklet sürdü, kimi yeni bilgiler öğrendi

Etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten İrem Naz Gürbüz, “Bugün burada bize bisikletin önemini ve bisikleti nasıl kullanabileceğimizi öğrettiler. Sağlıklı bir yaşam için, özellikle bisiklet kullanmak daha iyi. Bisiklet, trafikte bir yere yetişmek için daha kullanışlı bir yol bence. Mersin’de de görüyorum bisiklet yollarının olduğunu. Ailemle bazen çıkıyoruz sahil kenarında bisiklet sürmeye. Güzel oluyor, güzel vakit geçiriyoruz” sözleriyle duygularını dile getirdi.

İlk kez pedal çevirmenin heyecanını yaşayan Sude Naz Öner, “Hiç bisiklet sürmemiştim. Bugün sürdüm. Çok stresli oldu, ama kendime güvenmeyi öğrendim bugün. Mutlu oldum. Bir şeyler kavradım. İyi hissettim, yeni şeyler öğrendiğim için. Korkularımı yendiğim için daha heyecanlı, daha atılgan olacağım” ifadelerini kullandı.

Bisiklet sürüşü hakkında yeni bilgiler öğrendiğini belirten Gözde Coşkun, “Bugün bisiklet sürme tekniklerini öğrendim. Eğlenceli geçti. Bisiklet sürmeyi biliyordum, daha iyi sürmeyi öğrendim. Yani önceden sürerken tereddüt ediyordum, şimdi daha iyi” dedi.

Etkinliğin keyifli geçtiğini dile getiren Baran Özdemir, “Bugünkü etkinliğe katıldım. Çok güzeldi. Yeni şeyler öğrendim. Bana nasıl bisiklet kullanılır, onu da öğrettiler. Hocalar çok iyiydi” diye konuştu.

Bisiklet sürüşünde gerekli temel bilgileri öğrendiklerini söyleyen Rüzgar Yakan, “Bize temel bilgileri öğrettiler. Bazı sürüş tekniklerini öğrendik. Önceden iyi değildim o kadar, şimdi daha iyiyim. Normalde bisikleti farklı bir şekilde sürüyordum. Bana rahat geliyordu. Fakat doğru değilmiş. Ama daha önce hiç bisikletten düşmedim. Daha doğrusunu öğrendim. Artık herhalde daha hızlı ve daha güzel sürebilirim” dedi.

Ahmet Kiraz ise, “Ben bisiklet kullanmayı biliyordum. Bize bisikletin güvenlik önlemini anlattılar. Arabanın yanından bisikletle geçerken 1,5 metre uzağında duracakmışız. Kapı çarpmasın diye falan. Bu bilgiler bizim açımızdan önemliydi. Bisikleti kullanmayı biliyordum daha önce. Ama küçükken bir kaza geçirmiştim. Kazaya karşı ne yapacağımı gösterdiler” ifadelerini kullandı.