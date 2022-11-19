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Öğrenciler Gürsu'da adrenalin depoladı

YAŞAM 19.11.2022, 18:07
Öğrenciler Gürsu'da adrenalin depoladı

Doğa sporları alanında Bursa’nın önemli alternatif merkezlerinden biri olan Gürsu Adrenalin Park, Uludağ Üniversitesi Felsefe Topluluğu’nun kampına ev sahipliği yaptı. Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası’nın organizasyonuyla Adrenalin Park’ta ağırlanan öğrenciler, doğanın keyfini yaşadı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu’nun turizminin gelişimini sağlamak amacıyla, Gürsu Belediyesi’ nce Ericek’te oluşturulan Gürsu Adrenalin Park, alternatifli konaklama imkanları ve leziz tatlar sunan Kırlangıç Sofrası’yla misafirlerini ağırlıyor.

“Gençlerimize yönelik her türlü hizmeti büyük bir heyecan ve şevkle gerçekleştiriyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Değerli gençlerimizi, doğa sporları alanında önemli alternatif merkezler arasında yer alan ve Gürsumuz’un simgelerinden biri haline gelen Adrenalin Park’ımızda ağırlamaktan mutlu olduk. Yaptığımız çalışmalarla, gerek konaklama gerek yeme içme olanaklarını genişlettiğimiz Adrenalin Park’ımız, doğal zenginlikleriyle sunduğu olanaklarla doğa ve adrenalin tutkunlarının gözde merkezleri arasında yerini almış durumda. Tüm doğa ve adrenalin tutkunlarını, yazı ayrı, kışı ayrı, gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellikteki Adrenalin Park’ımızın muhteşem manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkarmaya bekliyoruz” dedi.

Eğlence unsurunun da olduğu doğa turizminin gelişmesi hedefiyle oluşturulan Adrenalin Park bünyesinde; zipline, doğa yürüyüşleri parkuru, kampçılık alanı, gölet sporları alanı, yamaç paraşütü başlangıç eğitim alanı ve seyir alanları yer alıyor.  Festivaller, şölenler, spor yarışları, piknikler, konserler, kamplar v.b. birçok organizasyonun da gerçekleştirildiği Adrenalin Park, en özel anlara da tanıklık edecek doğasıyla tüm doğaseverler için alternatif oluşturmakta.

Rengarenk bungalov evleri, taş konağı, hobbit evleri, çadır alanları, Kırlangıç Sofrası, yaz kış muhteşem manzaralar oluşturan doğasıyla Adrenalin Park misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

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