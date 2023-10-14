Öğrenciler doğal yaşamın izinde

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesini ziyaret eden Ahmet Sezer Ortaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikte eğlenceli ve eğitici bir gün geçirerek doğal yaşamın izini sürdüler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Eskişehir’e kazandırılan ve şehir turizmine kattığı hareketin yanı sıra yaralı hayvanların tedavilerini üstlenerek yaban hayatını koruyan Hayvanat Bahçesi, çocuklar için hayata geçirdiği atölyeler ve eğitimler ile de farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Ahmet Sezer Ortaokulu öğrencilerini ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, öğrencilere unutmayacakları bir deneyim fırsatı sundu. Öğrenciler ilk olarak Japon Bahçesini gezerek palamut topladılar. Daha sonra ETİ Su Altı Dünyasını ziyaret eden öğrenciler, Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Nurben Koptekin ve görevliler tarafından hayvan türleri, doğal yaşamı koruma çalışmaları, doğa ve insan ilişkisi gibi birçok konuda bilgilendirildiler.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri ile birlikte Kent Ormanı’na giden öğrenciler, burada Vaşak izi sürerek doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Eğitici etkinlik nedeniyle öğrenci velileri ve öğretmenler de görevlilere teşekkür ettiler.