Öğrenci dostu şehir Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlamasının ardından öğrenciler için birçok projeyi hayata geçirdi. Ankara, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) gerçekleştirdiği “Öğrenci Dostu Şehirler” araştırmasında 2019 yılında 10’uncu sırada yer alırken 2022’de ikinci sıraya yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Öğrenci Dostu” uygulamalar ile öğrenci dostu şehirler sıralamasında büyük sıçrama yaparak ikinci oldu.

Türkiye’de üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan ancak pandemi nedeniyle araştırmalara 2021 yılında ara veren Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR), 2022 yılı sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında 10’uncu sırada yer alan Ankara, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar nedeniyle 2022 yılında yapılan araştırmaya göre “Öğrenci Dostu Şehirler” sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

81 İLDE ÖĞRENİM GÖREN 47 BİN 682 ÖĞRENCİYE SORULDU

Türkiye’nin 81 ilinde bulunan devlet ve vakıf toplam 196 üniversitede öğrenim gören 47 bin 682 öğrenciden elde edilen verilerle her yıl yapılan öğrenci dostu şehirler araştırmasında Ankara; 2017 yılında sekizinci, 2018 yılında on birinci, 2019 yılında ise onuncu sırada yer alırken, bu yıl ikinci seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

SU İNDİRİMİNDEN ULAŞIM DESTEĞİNE KADAR ÖĞRENCİNİN YANINDA BİR BAŞKENT

Öğrencilere yönelik indirimli su faturası tarifesinden öğrenci geçici barınma merkezine, indirimli öğrenci abonman kartından ücretsiz çamaşır yıkama imkânına, ücretsiz internetten sınav ücreti ödemelerine kadar birçok alanda öğrencilerin hayatını kolaylaştıran ABB, öğrencilere sunduğu çeşitli imkânlar sonucunda “Öğrenci Dostu Şehirler” sıralamasında yükselişe geçti.

Türkiye genelini kapsayan ve öğrencilerin memnuniyetini ölçen geniş kapsamlı araştırma ile üniversite öğrenci başkentleri sıralamasında Eskişehir birinci, Ankara ikinci, Antalya ise üçüncü oldu.