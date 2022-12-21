Son Dakika

Öğleye kadar kar, sonra güneş ve soğuk!

YAŞAM 21.12.2022, 07:14
Öğleye kadar kar, sonra güneş ve soğuk!

Bugün Türkiye'nin Batı Karadeniz, İçanadolu ve Doğa Akdeniz'in bazı kesimlerinde öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğleden sonra ise tüm yurtta sıcaklıklar düşecek.ANKARA (İGFA) - Yapılan en son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette; sabah saatlerinde Orta Akdeniz’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Batı Akdeniz'in az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 4°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'de fırtına; Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de; kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz’de; kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı sabah saatlerinde 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4