Öğleye kadar kar, sonra güneş ve soğuk!

Bugün Türkiye'nin Batı Karadeniz, İçanadolu ve Doğa Akdeniz'in bazı kesimlerinde öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğleden sonra ise tüm yurtta sıcaklıklar düşecek.ANKARA (İGFA) - Yapılan en son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette; sabah saatlerinde Orta Akdeniz’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Batı Akdeniz'in az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 4°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'de fırtına; Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de; kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz’de; kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı sabah saatlerinde 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.