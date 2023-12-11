OEDAŞ’tan Bilecik'te ikinci yüzyıla ‘hatıra ormanı’

OEDAŞ, hizmet verdiği iller arasında yer alan Bilecik’te hatıra ormanı oluşturdu.BİLECİK (İGFA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), ağaçlandırma çalışmaları yaparak hem iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya hem de gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkı sağlıyor.

Bölgede hizmet vermeye başladığı 2017 yılından bu yana yaklaşık 3 bin 500 fidan diken OEDAŞ bu kez de Bilecik’te hatıra ormanı oluşturdu.

Bilecik Dereşemsettin Köyü Uluyol mevkiindeki OEDAŞ Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarını İl Müdürü Hacı Kadir Aykut ve farklı departmanlardan 11 OEDAŞ çalışanı dikti.İlk etapta 150 çam fidanını toprakla buluşturduklarını söyleyen Aykut, hatıra ormanını önümüzdeki dönemde genişletmeye devam edeceklerini belirtti.

Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak üzere yaptıkları çalışmaları şirket kültürlerinin bir parçası haline getirdiklerini ifade eden OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Bu yaklaşım doğrultusunda yaptığımız tüm çalışmalarda çevresel etkileri gözetirken aynı zamanda kendi bölgemizden başlayarak ülkemize ve dünyaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu zamana kadar gerek kendi etkinliklerimizde gerekse Milli Ağaçlandırma gibi özel günlerde binlerce fidan diktik. Şimdi ise OEDAŞ Hatıra Ormanı’nı oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ormanı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında kurmak bizim için özel bir anlam taşıyor. Çünkü ikinci yüzyıla bırakabileceğimiz en değerli miraslardan biri, geleceğe nefes olan ormanlarımızdır.” dedi.