OEDAŞ Uşak'ta muhtarları ağırladı

Uşak’ta hayatına dokunduğu yaklaşık 375 bin kişiye güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için çalışmalarını sürdüren OEDAŞ yetkilileri, bölge muhtarlarıyla bir araya geldi.UŞAK (İGFA)- OEDAŞ Uşak İl Müdürü Ayhan Turan ve yöneticilerin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeye Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Emir ile birlikte derneğin yönetim kurulu üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

OEDAŞ yetkilileri görüşmede, güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlama hedefiyle gerçekleştirdikleri çalışmalar ve muhtarlara yönelik hizmetleri hakkında bilgi verdi. Çalışmaları değerlendiren muhtarlar da mahalleleri ile ilgili talep ve önerilerini paylaştı. Yapılan fikir alışverişinden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, OEDAŞ yetkililerine teşekkür etti.

OEDAŞUşak İl Müdürü Ayhan Turan, “Dönem dönem gerçekleştirdiğimiz bu buluşmalar sayesinde muhtarlarımızın ve temsil ettikleri mahalle sakinlerinin taleplerini alıyor, muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şehir merkezimizden köylerimizetüm muhtarlarımızla sürekli olarak iletişim halindeyiz. Muhtarlarımızı kimi zaman biz ziyaret ediyor kimi zaman da bu kez olduğu gibi İl Müdürlüğümüzde ağırlıyoruz.Bu son görüşmemiz de çok verimli geçti, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. Turan, OEDAŞ olarak önümüzdeki süreçte de muhtarlarımızla bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Buluşmada ayrıca OEDAŞ’ın Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi hakkında muhtarlara bilgi verildi.