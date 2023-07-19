OEDAŞ'tan saha çalışanlarına 'iş sağlığı' eğitimi

800’ün üzerinde saha çalışanına mevzuatta belirtilen ve aldırılması zorunlu olan konu başlıklarındaki eğitimleri sürdüren OEDAŞ, toplam 50 farklı konu başlığını kapsayacak şekilde teorik ve uygulama eğitimleri de veriyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine aralıksız sürdürüyor.

Mevzuatta belirtilen ve aldırılması zorunlu olan konu başlıklarındaki eğitimlerin yanı sıra her çalışan için en az üçer günlük olmak üzere toplam 50 farklı konu başlığını kapsayacak şekilde teorik ve uygulama eğitimleri gerçekleştirdikleri belirten OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu hükümlerineek olarak şirket içinde çalışma arkadaşlarını bilinçlendirmek için yenilikçi teknolojiler de kullandıklarını anlattı.

Eskişehir’de bulunan OEDAŞ Akademi Sultandere Eğitim ve Uygulama Sahası’nda gerçekleştirilen eğitimlerin Aralık 2023’te tamamlanması ve her yıl tekrarlanması planlandığını kaydeden Yalçın, teknik eğitimlerin yanı sıra düşmeden korunma, kurtarma ve yüksekte güvenli çalışmalar, çevre bilinci, iletişim ve davranış gibi konuları da içerecek şekilde oluşturulan eğitim programıyla saha çalışanlarını eğiteceklerini söyledi.