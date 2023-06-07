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OEDAŞ'tan 5 ilde çevre temizliği
YAŞAM 07.06.2023, 12:21
Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, hizmet verdiği 5 ilde de Türkiye Çevre Haftası etkinliklerine katıldı.ANKARA (İGFA)- OEDAŞ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından belirlenen bölgelerde çevre temizliği yaptı.
OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, faaliyet alanı olan elektrik dağıtım hizmetlerinde çevreci yatırımlar yapmakla kalmadıklarını belirterek, fidan dikiminden çevre temizliğine pek çok etkinlik düzenliyor veya bu tür etkinliklerde çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla yer aldıklarını söyledi.
Puan Durumu
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|35
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|35
|77
|3. Beşiktaş
|35
|77
|4. A.Demirspor
|35
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|36
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|36
|57
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|35
|50
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|36
|47
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|43
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|35
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|P
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|36
|56
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|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
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|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25
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