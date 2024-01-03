Ödüllü tasarımlar Kütahya'nın cadde ve sokaklarında

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Kentini Kendin Tasarla Benim Kütahya’m Bilgilendirme Levhası ve Tabela Tasarım Yarışması’nda dereceye giren tasarımlardan oluşan direkli cadde ve sokak levhaları şehir merkezindeki alanlara yerleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın daha estetik bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi, geçen yıl Etüd Proje Müdürlüğümüzce Kentini Kendin Tasarla Benim Kütahya’m Bilgilendirme Levhası ve Tabela Tasarım Yarışması düzenlemişti.

Yapılan yarışmada dereceye giren tasarımlardan oluşan levhalar, Kent Estetik Komisyonu tarafından seçilerek araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu şehir merkezindeki cadde ve sokaklara yerleştirildi.

Daha önce de şehrimizde bulunan bulvar ve parklarımızın tabelalarını tek tip olacak şekilde yeni görünümlerine kavuşturan Kütahya Belediyesi, yapılan yarışmayla seçilen tasarımları şehir merkezine yerleştirerek estetik bir dokunuş yapmış oldu.