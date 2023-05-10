Ödüllü Ramonder yeniliğe her zaman açık

Giyim konusunda yaptığı çalışmalar ile ödüller alan Ramonder girişim yapmaya ve kendilerini geliştirmeye devam ediyor.Kemal ETLEÇ / AYDIN (İGFA ) - Kariyerinde başarılı dünyanın takip ettiği ünlü Hollywood starları ve kraliyet ailelerinin gözde modacısı haline gelmeyi başaran Ramonder markası CEO'su Sefa Ramazan Öztürk, Türkiye'de ise Can Yaman başta olmak üzere birçok ünlü sanatçıya ve cemiyet dünyasına özel tasarımlar yapıyor.

Kısa sürede Ramonder ile yıldızlara ait bir markanın tasarımcısı haline gelirken, ilerleyen dönemde Sefa Ramazan Öztürk, Avrupa ve birçok ülkede RAMONDER patentini almaya başladı.

Sefa Ramazan Öztürk basına yaptığı açıklamada, "Kalitemizi her zaman üst segmente çıkarmak en büyük hedefimiz. Bu hedefimiz koyarken bu yolda aldığımız ödüller en belirleyici etken oldu. Giyim denilince ilk akla gelen markalardan biri olmak istiyoruz. Sosyal medyamızıda aktif olarak kullanıyoruz bize ulaşmak isteyen ramonderofficial dan ve sefaozturkofficiall dan ulaşabilir ve yeniliğe her zaman açığız. Ünlü isimlerinde ilk tercihi olmak istiyoruz. Biz modayı değil moda bizi takip edecek" dedi.