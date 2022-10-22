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Ödüllü proje kaldığı yerden

YAŞAM 22.10.2022, 12:30
Ödüllü proje kaldığı yerden

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı “Büyükşehir’le Geziyorum” adlı ödüllü proje kaldığı yerden devam ediyor. Denizli’nin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yatırımları inceleyen gençler Başkan Zolan ile buluşuyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaklaşık 2 hafta önce Ankara’da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının düzenlediği "Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri" yarışmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden “Genç Belediye” ödülü almıştı. Başkan Zolan’ın aldığı ödüllü “Büyükşehir’le Geziyorum” projesi yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Denizli’nin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yatırımları inceleyen gençler Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile buluşuyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve 74 okuldan yaklaşık 4 bin öğrencinin katıldığı Büyükşehir’le Geziyorum projesi kapsamında kent genelinde öğrenim gören lise 11. ve 12. sınıf öğrencileri beyaz cennet Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti’ni ziyaret ederken, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nın muhteşem manzarası ve doğası ile buluşuyor.

Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olarak hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni de ziyaret eden gençler buradaki planetaryumda (gezegen evi) uzayın derinliklerini izleyip, gök cisimleri hakkında temel bilgiler alıyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularınca hazırlanan “Söz Sende” adlı oyunu izleyen öğrenciler daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya gelerek birlikte sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirme imkanı buluyor. Gün boyu keyifli zaman geçiren gençler yoğun ders ve sınav programından bir nebzede olsa uzaklaşarak stres atıyor.

BAŞKAN ZOLAN GENÇLERE BAŞARI DİLEDİ

Projeye katılan gençlerle bir araya gelen Başkan Zolan, üniversite sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi, gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Sınav stresinin kontrol edilebilir düzeyde olmasının yarar getirebileceğini söyleyen Başkan Zolan, “Öğretmenleriniz, bu konuda sizlere doğru anlamda rehberlik yapıyor. Büyükşehir’le Geziyorum projemizle, yaşadığınız şehri tanıyıp öğrenmenizi istedik, inşallah faydalı olmuştur, keyifli vakit geçirmişsinizdir” dedi. Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik spor, kültür ve sanat gibi kurs ve imkânlarından bahseden Başkan Zolan, her zaman gençlerin yanlarında olduklarını ifade ederek, “Yolunuz açık, aydınlık olsun. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah hep mutlu olun” dedi.

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