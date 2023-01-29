Ödüllü KaravanFest başladı

Afyonkarahisar’da ödüllü yarışmaların da olduğu Karavan tutkunlarını buluşturan KaravanFest başladı.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Bu yıl ikincisini düzenlenen festival kamp ve karavan severlerin de yoğun ilgi gösterdiği bir etkinlik ile Afyonkarahisar’ı tanıtma,k cazibesine cazibe katmak amacı ile yerli ve yabancı pek çok ziyaretçiyi Karavan Festivalinde bir araya getirdi.

Uluslararası festivaller ve kültürel etkinliklerin son yıllarda öne çıkan şehri Afyonkarahisar’da Belediye Başkanı Mehmet Zeybek önderliğinde geçen yıl ilki yapılan festival yoğun katılım ve istek ardından bu yıl ikinci kez yapılıyor.

KARAVANCILAR YERLERİNİ ALDI

Şehrin yer altı zenginlikleri doğal güzellikleri ve kültürünü ö planda tutarak etkinlik severler başta olmak üzere 7’den 70’e herkes hitap eden KaravanFest için karavancılar Türkiye’nin ilk ve tek termal alt yapılı kamp alanında yerleri aldı.

Alanda karavancılar için tamamen ücretsiz imkânların sunulduğu bölgede sadece karavancılar değil, kamp yapmak isteyenler de çadırları ile birlikte bölgede konuşlandı.

3 GÜN SÜRECEK FESTİVAL PROGRAMI

29 Ocak Pazar

11:00 Gün boyu etkinlik ve yarışmalar

Kar Yağarsa;

- Kardan Adam Yarışması (Ödüllü)

- Kızak Çekme Yarışması (Ödüllü)

- Kar Topu Basketbolu (Ödüllü)

- Kar Voleybolu (Ödüllü)

Kar Yağmazsa

- Frizbi Yarışması (Ödüllü)

- Survivor Yarışması (Ödüllü)

- 3x3 Mini Basketbol Turnuvası (Ödüllü)

- Kule Yapma Yarışması (Ödüllü)

- Düz Taban Oyunu Yarışması (Ödüllü)

17:30 Konser – Grup Gündoğarken Konseri