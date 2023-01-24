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Ödemiş’in İlkkurşun mahallesine yeni su hattı
YAŞAM 24.01.2023, 07:51
İZSU Genel Müdürlüğü, Ödemiş’in İlkkurşun Mahallesi’ndeki içme suyu şebeke hattını da yeniledi.İZMİR (İGFA) - 6360 sayılı yasa ile İZSU Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanına dahil edilen Ödemiş’in içme suyu altyapısını güçlendirme, kayıp kaçakları azaltma çalışmaları sürüyor. İlkkurşun Mahallesi’nde içme suyu şebeke hattında sık sık arıza yaşanması üzerine İZSU ekipleri bu bölgedeki sorunu çözmek üzere harekete geçti.
Mevcut içme suyu hattının ekonomik ömrünü doldurduğunun tespit edilmesi üzerine 1 kilometre uzunluğundaki eski hat yenilendi. Yenileme çalışmaları tamamlanan hat sayesinde arızaların ve su kaçaklarının önüne geçildi. Bölge sakinlerinin suya kesintisiz erişimi sağlandı.
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