Oberhausen’li öğrencilerden Seçer’e ziyaret

Almanya Oberhausen kentinden Mersin’e “Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı” kapsamında gelen öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.MERSİN (İGFA) - Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı; 14-18 yaş arasındaki gençleri kapsıyor ve gençlere yabancı kültürleri tanıma, kalıcı dostluklar geliştirme fırsatı sunuyor. Değişim Programı sayesinde gençler, yabancı coğrafyaları, farklı kültürleri ve o kültürü yaşayan insanları tanıyıp, önemli tarihi ve turistik merkezleri yerinde görecek. Değişim Programı kapsamında kente gelen 10 öğrenci ve 2 lider, 2 hafta boyunca kentte konaklayacak. Program kapsamında Almanya Oberhausen’dan kente gelen öğrencilere de Mersinli 10 öğrenci eşlik ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı” çerçevesinde geçen sene Almanya Oberhausen Belediyesi’nin işbirliği ile gerçekleştirdiği programın, bu sene ev sahipliğini üstleniyor.

Öğrenciler 22 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde Mersin’i karış karış gezecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak yapılan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın da destekleriyle gerçekleştirilen program 22 Temmuz-5 Ağustos tarihlerini kapsıyor. Almanya’dan gelen öğrenciler gezi kapsamında; Darısekisi’nden Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ne, Soli Pompeipolis Antik Kenti’nden Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’nda atölye çalışmalarına kadar pek çok yere gitme şansı elde edecekler. Konuklar ayrıca; Kanlıdivane, Kız Kalesi, Cennet Cehennem Obrukları ve Astım Mağarası’ndan Tarsus gezisine kadar pek çok gezi ve etkinlikte yer alacaklar. Öğrenciler Değişim Programı sayesinde Mersin’in doğal ve tarihi güzelliklerini karış karış gezecek.

“Gençlerin tarihi gözlemlemeleri açısından çok değerli bir süreç”

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, öğrenciler için Mersin’in doğal güzelliklerini görecekleri çok güzel bir program hazırlandığını söyledi. Konukların Mersin’in gastronomisini de tanıma imkânı bulacaklarını kaydeden Başkan Seçer, “En önemlisi; gençlerin tarihi gözlemlemeleri açısından çok değerli bir süreç olacağını düşünüyorum. Dünya üzerine kafa yoran her insanın dünya tarihinden bilgi sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum. Aslında bir anlamda ders kitaplarında bu bölgeye dair okuduğunuz yüzlerce, binlerce yıl önceki toplulukları, medeniyetleri, hatta genel olarak bütün insanlığı ilgilendiren bazı konularda da burada gözlemleyeceğiniz semboller ya da eski ören yerleri, şehirler; bir fikir oluşturmanıza neden olacaktır” diye konuştu.

Mersin’in demografik yapısı hakkında da öğrencilere bilgilendirme yapan Başkan Seçer hakkında da konuklara detaylı bilgiler veren Başkan Seçer, Mersin’in yüzölçümü olarak İstanbul'un 3 katından fazla büyüklükte bir şehir olduğunu belirterek, “Ancak İstanbul'la mukayese ettiğiniz zaman nüfus yoğunluğu olarak tabi ki Mersin daha düşük yoğunlukta nüfusa sahiptir. Kentimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 2 milyon civarında bir nüfusa sahiptir. Ancak burada yaşayan sığınmacılar, yabancı uyruklular ve son büyük depremden sonra göç edenlerle beraber şu anda yaklaşık olarak 2.7 milyon nüfusa sahibiz. Bölge çok tarihi geçmişi olan, kültürel birikimi olan bir bölge. 8 bin yıl geriye gidebilirsiniz. Çok farklı medeniyetleri görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Mersin, pek çok medeniyetin izlerini taşıyan bir bölge”

Kentin tarihi dokusunda Osmanlı, Bizans ve Roma İmparatorluklarının hegemonyasından pek çok iz bulmanın mümkün olduğunu anlatan Başkan Seçer, “Burası tarihte uzun yıllar varlığını sürdürmüş imparatorlukların yönetiminde kalmış bir bölge. Bölgenin bir diğer özelliği ise 3 semavi dinin de sembollerinin burada görülmesi. Eski kiliseler, ibadet yerleri, İslamiyet’e, Hristiyanlığa ve Museviliğe dair önemli semboller yer alıyor” dedi.

Özellikle Tarsus’un pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Seçer, “Tarsus, dünyanın ilk felsefe akımının doğduğu bölge olarak bilinir. Hatta Türk Dünyası’nın ilk üniversitesinin Tarsus’ta olduğu varsayılır. İnsanlığın en gelişmiş toplumlarının da burada yaşadığının birer göstergesi” diye konuştu.

“Çok renkli bir kentte olacaksınız”

Mersin’in sıcakkanlı insanların olduğu bir kent olduğunun vurgusunu yapan Başkan Seçer, “Bu süre içerisinde çok renkli bir kentte olacaksınız. Çok enerjik, sıcakkanlı insanların olduğu bir kent. Yaptığınız gezilerde de bu sözümü hatırlayacaksınız. Kentimizin çok keyifli olduğuna inanıyorum. Belki tek şikâyet edecekleri biraz sıcak olacak. Almanya’dan sonra ısınacaklar ” diye konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş bir devlettir”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihinden de bahseden Başkan Seçer, “Şu anda ülkemiz Cumhuriyet’le yönetilen bir ülke. Yarı başkanlık sistemi. Bu sistem de 2014’ten beri devam ediyor. Daha önce parlamenter sistem mevcuttu. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Dünya Savaşı’ndan mağlubiyetle çıkmasından sonra imparatorluk dağıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o imparatorluğun külleri üzerine, önderimiz ve bugünkü laik, demokratik, modern Türkiye'nin mimarı olarak kabul ettiğimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş bir devlettir” ifadelerini kullandı.

“Her Türk insanının belleğinde 100 yıl geçmesine rağmen Atatürk sevgisi çok fazladır.”

Başkan Seçer Mustafa Kemal Atatürk’ün çok büyük devrimler yapmış bir lider olduğundan da söz ederek, “Cumhuriyet’in 1923’te kurulduğunu düşünürseniz; o günkü dünya koşullarına göre yaptığı devrimlerle, bugünkü modern Türkiye'nin her anlamda; eğitimden kent yaşamına, uluslararası ilişkilerden modern hukuk sistemine kadar her alanda çok büyük devrimler yapmış, büyük bir liderdir Mustafa Kemal Atatürk. Her Türk insanının belleğinde 100 yıl geçmesine rağmen Atatürk sevgisi çok fazladır" dedi ve konuşması alkış aldı.

Başkan Seçer’in konuşmasının ardından söz alan öğrenciler de, Mersin’de bulunmaktan dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Ziyaret sonunda Almanya’dan gelen öğrenciler, bölgelerine özel, yöresel bir değeri olan ve şans getirdiğine inanılan bir objeyi Başkan Seçer’e hediye ederlerken; Başkan Seçer de Mersin bölgesi için önemli bir tarihi değeri olan Olba Kraliçesi Aba’nın objesini hediye etti.