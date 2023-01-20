OBBKT ilçelerde çocuklarla buluşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ocak Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında OBBKT’nin hazırladığı ‘Rapunzel’ isimli oyunu Ünye ve Fatsa ilçelerindeki çocuklarla buluşturdu. Birçoğu ilk kez tiyatro heyecanı yaşayan çocuklar sahnelenen oyun ile keyifli anlar yaşadı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), yarım asrı aşkın süredir kentin kültür ve sanat hayatına ışık tutmaya, Ordulu sanatseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Her yaştan kesime hitap eden OBBKT, Ömer Uslu’nun yazdığı, A.Rıfat Çol’un yönettiği yeni sezonun çocuk oyunu ‘Rapunzel’i, Ocak Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ilçelerdeki çocuklarla buluşturuyor.

“RAPUNZEL” UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Ünye ve Fatsa ilçesinde çocuklar için sahnelenen ‘Rapunzel’ birçoğu ilk kez tiyatro ile buluşan çocukları kendine hayran bıraktı. Oyunda sahne alan Zeynep Karagöz, İlker Taze, Duygu Yılmaz, İbrahim Çapkın, Mücteba Murtazaoğlu ve Gamze Gül Kabadaş oyunculukları ile çocukların beğenisini kazandı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen tiyatro gösterisine eşlik eden çocukların mutlulukları ise yüzlerinden okundu.