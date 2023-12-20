O sorun Karacabey'in genelinde de var

Bursa'nın Karacabey ilçesinde genelinde olduğu gibi Sırabademler Mahallesi'nde de otopark sorunu yaşanıyor.Emirhan AKGÜL - Sergen DURAK - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta, Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Sırabademler Mahallesi’nin sorunlarını dinledi. Mahalle sakinleri otopark ve çocuk parklarına değinirken, Mahalle muhtarı da otopark sorununa dikkat çekti.

Mahalle halkı genel itibariyle mahalle muhtarından memnun olduklarını belirttiler ve Karacabey’in genelinde olduğu gibi Sırabademler Mahallesi’nin de ciddi bir otopark problemi olduğuna değinerek şöyle konuştular:

“Muhtarımız iyidir. Çöpler zamanında alınmıyor temizlenirse iyi olur. Çocuklara park olsa iyi olur. Bizim için hiçbir sorun yok, sorunumuz yollar ve park alanı olmaması. Başka bir sorun yok. Muhtardan memnunum. Memnun olmasam muhtar muhtarlığını yapamaz. Her şey düzgün, beklediğimiz hizmetlerin hepsini yapıyorlar. ”

Mahallenin en büyük sorunun otopark sorunu olduğunu dile getiren Sırabademler Mahalle Muhtarı Şaban Kibar ise mahallede şu an için gözle görülen bir sorun olmadığını söyledi ve “İlçenin genel sıkıntısı vardı, kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları yapıldı. Mahallemize Muhsin Yazıcıoğlu park yapıldı. Şahıs tarafından Hacı Erol Onur Camii yapıldı. Onun dışında büyük bir sıkıntımız yok. İlçemizin en büyük sorunu bence otopark sorunu, araç fazlalığından dolayı. O yüzden otopark ihtiyaç haline geldi. Kanalizasyon ve altyapı çalışmaları bitti ve yollarımız da yapıldı. Ufak tefek sorunlarımız olur, ona da belediye anında müdahale ediyor. Belediyeden memnunuz. Genelde halkın bizden talebi otopark. Araç fazlalığından dolayı yeni yapılan asfalt yollara hız kesici talep ediyorlar. Karacabey’in kapalı pazar yeri zaten bizim mahallemizde, onunla alakalı halkın sorunu yoktur. Üç adet camimiz var. İlköğretim okulumuz var. Çöp sorunumuz yok. Temizlikçiler de çalışıyor. ” ifadelerini kullandı..