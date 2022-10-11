O proje Avrupa vitrininde

Portekiz’de Zoomarine ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) 2022 Konferansı’nda 71 ülkeden temsilciler bir araya gelirken, Türkiye’den tek katılımcı olan Eskişehir Hayvanat Bahçesi yürütmekte olduğu proje ve yaptığı sunumla ülkemizi başarıyla temsil etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Eskişehir’e kazandırılan ve bugüne kadar 3 milyon ziyaretçi ağırlayan Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisindeki Hayvanat Bahçesi, doğal hayatı koruma üzerine yaptığı başarılı çalışmalarla uluslararası alanda da büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Avrupa’nın en önemli konferanslarından biri olarak gösterilen Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) 2022 Konferansı Zoomarine ev sahipliğinde Portekiz’de gerçekleştirildi. 71 ülkeden 102 kurum ve 919 katılımcının yer aldığı dev organizasyonda, Türkiye’den tek davet alan ve konferansa katılım sağlayan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, yaptığı sunum ve gördüğü ilgiyle ülkemizi başarıyla temsil etti.

Portekiz’deki konferansa, “Küçük Akbaba Takip ve Koruma Projesi” ile katılan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, poster sunumu gerçekleştirerek projenin tanıtımını yaptı. Projeyi çok beğenen EAZA üyesi Hayvanat Bahçeleri temsilcileri Eskişehir heyetini tebrik ettiler.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’nin (EAZA) 2023 Konferansı ise 12-16 Eylül 2023 tarihlerinde Finlandiya’nın Helsinki kentinde düzenlenecek.